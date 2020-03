Nieuwe topfictie van Eén: 'GR5' - een psychologische roadthriller

Nieuwe topfictie van En: 'GR5' - een psychologische roadthriller

De Grote Routepaden lopen als aders door Europa. Je kan deze langeafstandswandelingen volgen met behulp van wit-rode markeringen. En van de bekendste is de GR5. Die loopt van Hoek van Holland aan de Noordzee door Vlaanderen en de Ardennen, de Vogezen en de Franse Alpen tot aan de Franse Riviera.

In de nieuwe fictiereeks 'GR5', geregisseerd door Jan Matthys ('Baptiste', 'The Last Kingdom', 'In Vlaamse velden'), besluiten vier vrienden het Grote Routepad nummer 5 af te wandelen als eerbetoon en herinnering aan hun gezamenlijke vriendin Lisa. Die verdween vijf jaar geleden spoorloos toen ze op haar eentje dezelfde wandelroute volgde, 2000 kilometer lang van de Noordzee tot in Nice. Wat is er met haar gebeurd? Had ze een ongeluk? Stapte ze uit het leven? Of werd haar iets aangedaan? Het is nooit uitgeklaard. Michiel, Zoë, Ylena en Asim hopen onderweg langs de GR5 meer duidelijkheid te krijgen.

Vier vrienden op de vlucht voor zichzelf

De tocht zal de vier twintigers voorgoed veranderen. Het wordt namelijk niet alleen een fysieke uitdaging, want ze dragen ieder ook een zware emotionele rugzak met zich mee. Dat zullen de kijkers geleidelijk aan ontdekken. Met de wandeltocht hopen de vier te ontsnappen aan de druk van hun dagelijkse leven, maar zo eenvoudig is dat niet. Ze nemen persoonlijke problemen, geheime agenda’s en onderlinge spanningen met zich mee. Zo wordt de zoektocht naar de waarheid over de verdwijning van Lisa voor elk van hen ook een confrontatie met zichzelf. Zullen ze te weten komen wat er met Lisa is gebeurd? En kunnen ze in het reine komen met zichzelf?

Jong talent

De hoofdrollen in de reeks worden gespeeld door jonge acteurs. Sommigen kennen we al, zoals Boris Van Severen ('Salamander', 'Belgica', 'De 16'), Violet Braeckman ('Salamander', 'Over Water'), Saïd Boumazoughe ('Patser') en Michai Geyzen ('Girl', 'Professor T'). Laurian Callebaut en Indra Cauwels hebben vooral theaterervaring en maken in 'GR5' hun grote televisiedebuut. Die talentvolle jonge cast wordt aangevuld met gevestigde waarden als Lucas Van den Eynde ('Van Vlees en Bloed', 'Salamander', 'Met Man en Macht') en Viv Van Dingenen ('Witse', 'Thuis'). Een aantal kleinere rollen worden vertolkt door anderstalige of buitenlandse acteurs, zoals de Franstalige Belgen Eric Godon en Erico Salomone, de Duitser Franz-Xaver Brückner en de Nederlanders Dorine Henning en Ghalil Biada. Een belangrijke rol is ook weggelegd voor de GR5 zelf, een klassieke wandelroute door het hart van Europa, met prachtige panorama’s, bossen en bergen, pittoreske dorpjes en steden.

Vlaams en universeel

'''GR5' is een fictiereeks die is opgebouwd als een roadmovie. Daardoor krijgt het verhaal een speciale dynamiek met een echt ‘on-the-road’-gevoel en geweldige locaties. Maar het is tegelijk ook een spannende thriller en een psychologisch drama.' - Olivier Goris (netmanager Eén)

'Vroeg of laat worden we geconfronteerd met onze innerlijke knoop. We staan dan voor de keuze: durven we ernaar kijken, of lopen we er omheen? Vinden we de moed om hem te ontwarren?' - Jan Matthys (regisseur)

De wandeltocht door verschillende landen geeft de reeks een internationale allure, net als het mystery-aspect (wat is er gebeurd met Lisa?), de universele thema’s van verlies, rouw en schuld, de vlucht uit de ‘ratrace’ van het leven en de zoektocht van mensen naar zichzelf. Tegelijk is GR5 ook een echt Vlaamse reeks, met herkenbare personages, mensen van bij ons. Hun bezorgdheden en problemen zijn ook die van de kijkers. Hoe zwaar weegt onze eigen rugzak? Wat dragen wij mee op ons pad? Drukken ook wij soms op de pauzeknop? En lopen we dan om onze problemen heen? Of pakken we ze aan en kunnen we daar positieve energie uit halen?

Het scenario werd geschreven door Gert Goovaerts en Lynnsey Peeters ('Tom & Harry'). De regie was in handen van Jan Matthys, die na jaren van internationaal werk voor onder meer BBC '(Baptiste', 'Our Girl', 'Shetland') en Netflix ('The Last Kingdom') terugkeert naar Vlaanderen, waar hij eerder bejubelde reeksen maakte als 'In Vlaamse Velden', 'Quiz me Quick', 'De Smaak van De Keyser' en 'Katarakt'.

Jan Matthys: ''GR5' is een verhaal over grote levensvragen waar wij allemaal mee te maken krijgen. Uit ervaring weet ik dat 'op tocht' zijn een soort innerlijk kompas kan triggeren. Vroeg of laat worden we geconfronteerd met onze innerlijke knoop. We staan dan voor de keuze: durven we ernaar kijken, of lopen we er omheen? Vinden we de moed om hem te ontwarren?'

Zo is 'GR5' een veelzijdige reeks met een universeel potentieel, die appelleert aan algemeen menselijke gevoelens en twijfels.

Olivier Goris: 'Er is niet alleen de vraag wat er met Lisa is gebeurd, maar ook hoe haar vier vrienden omgaan met hun eigen problemen. Ze proberen aan de dagelijkse realiteit te ontsnappen door de lange wandeltocht te ondernemen. Maar ze komen zichzelf tegen en worden letterlijk en figuurlijk achtervolgd door hun verleden. Zullen ze de confrontatie aandurven? Het is een vraag die wij ons als kijkers ook zelf kunnen stellen. Zo leven we in 'GR5' heel erg mee met een fantastische jonge topcast die op hun tocht geconfronteerd wordt met zichzelf en met mekaar. Het mystery-element zorgt ervoor dat je doorheen de afleveringen helemaal in de reeks gezogen wordt.'

'GR5' is een productie van Zodiak Belgium en Eén in coproductie met Telenet, het Duitse ZDF Neo en Banijay Studios France, met de steun van de Tax Shelter maatregel van de Belgische Federale overheid, Added Value en Flanders Film Fund.

De reeks werd tijdens haar ontwikkeling al bekroond met de Albatross-prijs tijdens Series Lab in Hamburg (2017) en geselecteerd voor 'Canneseries - in development' (2018). Ze wordt dit najaar uitgezonden in Duitsland, maar uiteraard eerst op Eén.

Het verhaal

Vijf jaar geleden vertrok de toen 21-jarige Lisa Mahieu (Indra Cauwels) op haar eentje voor een lange wandeltocht langs de GR5, van de Noordzee naar Nice. Haar vriendin Zoë Everaert (Violet Braeckman) zou eigenlijk meegaan, maar moest op het laatste moment afhaken door een knieblessure. Ergens onderweg verdween Lisa zonder een spoor na te laten. Haar verdwijning is nooit opgelost.

Nu leggen haar vrienden Zoë, Michiel Boodts (Boris Van Severen) en Ylena Janssens (Laurian Callebaut) diezelfde tocht af om Lisa te herdenken. Van de Noordzee in Nederland, door Vlaanderen en de Ardennen, de Vogezen en de Franse Alpen tot aan de Rivièra. Allemaal hopen ze op die manier hun verwerkingsproces te kunnen afsluiten, maar ieder van hen heeft ook zo zijn eigen reden om mee op reis te gaan. Michiel, die cineast is, zal een documentaire maken over hun tocht.

Ook Piet Mahieu (Lucas Van den Eynde), de vader van Lisa, besluit op het laatste moment mee te gaan, al is niet iedereen daar even gelukkig mee. Hij wil onderweg nog een laatste keer proberen uit te zoeken wat zijn dochter is overkomen. En Piet is niet de enige die ongevraagd aansluit. Bart (Michai Geyzen), de partner van Ylena, volgt onverwacht enkele etappes van de tocht. Ook Asim Lakdar (Saïd Boumazoughe), nog een jeugdvriend van Lisa en de anderen, voegt zich later bij de groep. Aan de hand van de dagboeknotities van Lisa en nieuwe getuigenissen onderweg hopen de reisgenoten te weten te komen wat er met Lisa is gebeurd.

De personages

Zoë Everaert (Violet Braeckman)

Voor Zoë, voormalig fotomodel en momenteel filosofe zonder werk, moet de GR5 een spirituele tocht worden. Ze wil de laatste weg van Lisa bewandelen om zo dicht mogelijk bij haar vriendin te zijn. Tegelijk wil ze Lisa’s grote droom afmaken door helemaal tot in Nice te stappen. Dat Lisa uiteindelijk in haar eentje aan de tocht begon maar nooit terugkeerde, heeft Zoë opgezadeld met een loodzwaar schuldgevoel. Want eigenlijk was het de bedoeling dat Zoë met Lisa zou meegaan. Het is iets waar ze tijdens de tocht met haar vrienden meer dan ooit mee geconfronteerd zal worden.



Michiel Boodts (Boris Van Severen)

Documentairemaker Michiel is een gesloten jongeman. Hij pikt het idee om de GR5 te gaan doen op van Zoë. De combinatie van de fysieke uitdaging, de emotionele geladenheid van de tocht en zijn persoonlijke betrokkenheid bij het onderwerp is voor hem de ideale basis voor een nieuwe film: Looking for Lisa. Maar zijn eigenlijke drijfveer gaat veel dieper. Michiel zit door een gebeurtenis in zijn jeugd emotioneel helemaal in de knoop. Tegelijk snakt Michiel naar de naïviteit van zijn kindertijd, een periode toen hij een nauwe band had met Lisa. Onbewust hoopt hij vooral daar iets van terug te vinden.

Ylena Janssens (Laurian Callebaut), haar man Bart (Michai Geyzen) en zoontje Storm (Emiel Schevenhels)

De sportieve en sociaal geëngageerde Ylena is onlangs door een hersenvliesletsel doof geworden. Ze kan alleen horen via een bionisch gehoorimplantaat. Hoewel ze zich kranig houdt tegenover haar man Bart, haar zoontje Storm en haar vrienden, valt het leven met een handicap haar zwaar. Bovendien kan het probleem met haar hersenvlies zich elk moment opnieuw voordoen. Ze neemt dus een groot risico door mee te gaan op de herdenkingstocht. Ze verdedigt haar keuze door te stellen dat de tocht helemaal past in haar wil om voluit te leven, om zich niet te laten beperken door haar aandoening. Maar klopt dat wel? Is er niet meer aan de hand?

Asim Lakdar (Saïd Boumazoughe)

Asim was jaren geleden de grote liefde van Lisa. Later in zijn jeugd maakte hij keuzes die hij nu betreurt, maar die hij niet zomaar van zich af kan schudden. Voor Asim staat Piet, de vader van Lisa, voor alles wat in zijn leven fout liep. Piet wou Asim niet aanvaarden en dat zou tot de breuk met Lisa hebben geleid. Zoë is het daar niet mee eens is: Lisa gaf Asim nooit op, het was hij die haar liet vallen. Het was om die ontgoocheling te verwerken, dat Lisa alleen op tocht trok, zo blijkt uit haar dagboek. Het zijn allemaal nieuwe klappen voor Asim wanneer hij zich na een tijdje aansluit bij de groep reisgenoten langs de GR5, terwijl zijn verleden hem letterlijk blijft achtervolgen.

Piet Mahieu (Lucas Van den Eynde)

Schooldirecteur Piet gaat min of meer tegen de zin van de anderen mee op tocht. Vooral zijn relatie met Michiel en Asim ligt omwille van gebeurtenissen uit het verleden bijzonder moeilijk. Piet wil nog een laatste keer op zoek naar sporen over de verdwijning van zijn dochter. Zo houdt hij onderweg contact met Pol Martin (Eric Godon), een van de Franse rechercheurs die nauw betrokken was bij de zoektocht naar Lisa. Piet is een stuk ouder dan de anderen en heeft het fysiek erg lastig om mee te kunnen.

Karen Mahieu (Viv Van Dingenen)

De moeder van Lisa weigert te geloven dat haar dochter overleden is. Die overtuiging is gebaseerd op een briefje dat in de kamer van Lisa opdook na haar verdwijning. Wie anders zou het daar gelegd hebben dan Lisa? Karen zit daarmee duidelijk op een andere golflengte dan Piet en bovendien spelen er dingen uit het verleden die hun relatie op een laag pitje hebben gezet.

Lisa Mahieu (Indra Cauwels)

De Lisa die vijf jaar geleden op tocht vertrok, worstelde met het leven. Haar breuk met Asim is blijven nazinderen, een nieuwe verliefdheid bleef uit. Lisa voelde zich altijd een buitenbeentje. Ze was het meisje dat meer geïnteresseerd was in poëzie en literatuur dan in uitgaan en fuiven. Echte vriendschap telde voor haar, niet oppervlakkigheden. Maar terwijl ze voor haar vrienden een belangrijke steun en toeverlaat was, zag ze het voor zichzelf allemaal zwarter en complexer dan ze toonde. De GR5-tocht was voor haar een manier om op zoek te gaan naar zichzelf, een gelukkiger ik.

De GR5 als arena en scherprechter

De GR5 loopt van de Noordzee in Nederland tot de Riviera . Hij volgt de mooiste paden in de landen en streken die hij aandoet, over vlaktes, door bossen, over heuvels en bergen, soms langs smalle bergpaden en diepe ravijnen. De weg kan naargelang het weer en het seizoen zanderig, stoffig, glibberig en zelfs onbegaanbaar zijn.

De ‘backpackers’ op de GR5 zijn heel gevarieerd, van jong tot oud en van verschillende nationaliteiten. Dat gegeven vinden we trouwens terug in een aantal nevenpersonages in de reeks. Net als de personages in de reeks hebben de echte wandelaars langs de GR5 heel uiteenlopende motieven om de tocht te ondernemen. Vaak zijn het mensen die willen onthaasten of die op een keerpunt in hun leven staan. Langeafstandswandelen is daarvoor een ideaal middel. Denk maar aan pelgrimstochten naar Santiago de Compostela. Of dus ook de GR5.

Wie – zoals de personages in de reeks - de hele route van meer dan 2000 kilometer in één ruk wil uitstappen, wacht een fysiek zware en uitdagende onderneming. Het is een tocht die je niet zonder een gedegen voorbereiding aanvat en waarop zelfs een geoefende wandelaar 'zichzelf tegenkomt'.

Die tocht vormt de arena van de reeks. Alle gebeurtenissen en alle dialogen vinden plaats in deze fotogenieke aaneenschakeling van landschappen. Maar de natuur is niet alleen mooi, maar ook onverbiddelijk. De zware fysieke uitdaging en het gebrek aan privacy doen de maskers vallen. Terwijl de geheimen, onderdrukte emoties en angsten bij het vertrek nog in stilte worden gedragen, groeien ze ‘en cours de route’ uit tot oplaaiende passies, tegenstrijdige belangen en regelrechte conflicten.

De productie

Ylena, Michiel en Zoë lanceren een drone voor luchtopnames voor de documentaire van Michiel.

Michiel aan het werk voor zijn documentaire. Net als de wandeltocht van de personages was ook de productie van 'GR5' een hele onderneming. De reeks werd namelijk chronologisch en bijna volledig op locatie gefilmd. De ‘productiekaravaan’ deed daarbij een aantal cruciale 'hubs' aan langs de GR5, van Hoek van Holland (tegen Rotterdam), door Vlaanderen, Wallonië, de Ardennen, Lotharingen, de Vogezen, de Jura tot aan het meer van Genève. Daarna ging het via de Alpen naar de Mercantour in het zuiden van Frankrijk tot aan de Middellandse Zee in Nice.

'In totaal hebben we 100 dagen lang gefilmd op 50 verschillende locaties', zegt Serge Bierset, hoofd drama van Zodiak Belgium. 'De vaak spectaculaire landschappen leenden zich tot een prachtige filmfotografie en indrukwekkende drone-opnames. De continuïteit van de locatieopnames dwong ons om het weer, de afstanden en de landschappen te integreren in de productie zoals echte wandelaars op de GR5 ermee geconfronteerd worden. Ook de acteurs zelf kregen de tocht op die manier meer en meer in de benen en ondervonden de diverse aspecten van het ‘hiken’ aan den lijve. Daardoor konden ze zich nog beter inleven in hun rol. Dat verhoogt het realiteitsgehalte van de reeks en zal door de kijker als een meerwaarde worden ervaren.'

Regisseur Jan Matthys kon voor 'GR5' niet alleen bogen op zijn rijke ervaring met fictie. In het begin van zijn carrière maakte hij namelijk ook een aantal zeer gewaardeerde reisreeksen: 'Zalm voor Corleone', 'De Bende van Wim' en 'Het Bourgondisch Complot'. Voor 'GR5'' werkte hij trouwens samen met zijn monteur uit die laatste reeks, Joris Brouwers. Ook een van de cameramannen was een oude bekende van Jan Matthys: Richard Donnelly hanteerde niet alleen de camera in de Netflix-reeks 'The Last Kingdom', waarvan Jan Matthys een aantal afleveringen regisseerde, maar ook in 'Game of Thrones'.

De chronologische rechtlijnigheid van 'GR5' wordt geregeld doorbroken door flash backs en beelden die het personage Michiel gebruikt voor zijn eigen documentaire, Looking for Lisa. We zien hem trouwens voortdurend aan de slag met zijn camera om te filmen en getuigenissen op te nemen. Een soort film in de film dus. Michiel heeft trouwens een Instagram-account (@looking.for.lisa), waarin hij tussentijds verslag uitbrengt van de tocht.

In het spoor van de GR5-wandelaars op Instagram

Vanaf woensdag 4 maart kan iedereen het 'GR5'-avontuur inderdaad ook volgen via Instagram (@looking.for.lisa). Terwijl Michiel zijn documentaire Looking for Lisa draait, promoot hij het project op Instagram met exclusieve 'behind the scenes' beelden. Het geeft de volgers een unieke inkijk in de personages en hun belevenissen, enkele dagen voor die op tv te zien zijn.

Aflevering 1 - zondag 22 maart

Zoë, Ylena en Michiel zien elkaar weer op de verjaardag van hun vriendin Lisa. Die is vijf jaar eerder spoorloos verdwenen tijdens haar wandeltocht langs de GR5, van Rotterdam naar Nice. Lisa’s verdwijning is nooit opgelost. Zoë vertelt dat ze eraan denkt om de tocht op haar beurt te doen, als eerbetoon en herinnering aan Lisa. Tot haar verrassing pikken Ylena en Michiel dat idee op. En ze zijn niet de enigen die hun wandelschoenen aantrekken…

'GR5', vanaf zondag 22 maart om 22.00 uur op Eén.