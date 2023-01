Nieuwe Radio2-ochtendshow heet 'Goeiemorgen Morgen!'

Op maandag 9 januari maakte Peter Van de Veire bij 'Radio2 Ann&Daan' bekend hoe de nieuwe ochtendshow van Radio2 zal heten: 'Goeiemorgen Morgen!'. Vanaf de 23e dag van het jaar 23 maakt Peter, samen met co-host Kim Van Oncen, je elke weekdag wakker met die positieve boodschap.

Mét de expliciete goedkeuring van Hugo Sigal, want de allergrootste hit van Nicole & Hugo was de inspiratiebron voor de programmatitel. Tijdens de allereerste 'Goeiemorgen Morgen!', op maandag 23 januari 2023, wordt Hugo de eregast.

Tranen van geluk

Toen het ochtendteam aan het brainstormen was om een passende naam voor de show te bedenken, was het meteen duidelijk: het moest iets uitnodigends en zonnigs zijn. 'Als hevige Eurovisiesongfestival-fan dacht ik aan 'Goeiemorgen, Morgen', vertelt Peter. Met dat nummer zouden Nicole & Hugo in 1971 ons land vertegenwoordigen. Die titel roept een heel warm gevoel op bij de Vlaming en zegt ook alles wat het radioprogramma wilt zijn: jouw hartelijke, goedgeluimde compagnon in de ochtend. 'Ik vond het de perfecte match', zegt Peter enthousiast. 'Dat wás het ook. Alleen: plots overleed Nicole.'

De programmamakers vroegen zich af: kunnen we die naam nu nog wel gebruiken? Maar ze wilden hem ook niet zomaar in de vuilbak werpen. Dus dacht Peter: 'Ik vraag gewoon aan Hugo wat hij ervan vindt. Ik belde hem op en legde uit dat we onze nieuwe ochtendshow graag een spontane, positieve en vooral wárme naam wilden geven. En dat we dachten aan 'Goeiemorgen, Morgen'... Waarop Hugo begon te wenen. Tranen met tuiten. Ik dacht dat ik hem gekwetst had met mijn voorstel. Maar hij vond het prachtig!'

Peter Van de Veire: 'Hugo heeft wel duizend keer zijn zegen gegeven.'

Hugo Sigal: 'Ik kan alleen maar zeggen dat ons Colleke ongelooflijk blij en trots zou zijn. Maak de mensen gelukkig met 'Goeiemorgen Morgen!', ik vraag niets liever. Het is het positiefste nummer dat je je kunt voorstellen. Ik ben ervan overtuigd dat jullie iets moois van de ochtendshow gaan maken. Ik kom met heel veel plezier naar de eerste uitzending, samen met ons Colleke. Dat zal wel vroeg zijn, zeker?'

Op bezoek bij Hugo

Twee maanden na het overlijden van Nicole Josy, zocht Peter Hugo bij hem thuis op. De twee hadden een warm en deugddoend gesprek. Het was de eerste keer dat Hugo zo'n uitgebreid interview gaf, na het verlies van Nicole.

'Er zijn dagen dat het goed gaat, er zijn dagen dat minder gaat. Ik wil zeker vooruit, dat wil ik doen voor ons Colleke', vertelt Hugo dapper. 'Ik ween heel veel. Dat voelt als een opluchting, dan kan ik weer verder. Maar ik mis haar enorm.'

Over zijn liefde voor Nicole is Hugo duidelijk: 'Ik vind het zo jammer dat er mensen zijn die denken dat onze relatie gespeeld was. Je kan geen 50 jaar faken, dat gaat niet. Wij hebben elkaar doodgraag gezien. Wij leefden voor ons beroep, voor ons publiek en voor elkaar.'

Hugo houdt zijn liefste altijd dichtbij. 'Ik heb een kleine en een grote urne. Wanneer ik sterf, wil ik erbij in de grote urne. Dan wil ik dat ze onze assen goed door elkaar schudden, zodat we echt samen zijn, net als de voorbije 51 jaar.' De kleine urne neemt Hugo overal met zich mee in huis. 'Ik heb ook een klein juweeltje laten maken met haar assen, zo is ze altijd bij mij. Ik kan gewoonweg niet zonder haar.'

Hugo was overrompeld door de massale en liefdevolle reacties na het overlijden van Nicole. Elk berichtje, elke mail of brief sluit hij standaard nog altijd af met 'van Nicole en Hugo'. 'Voor de rest van mijn leven blijf ik Hugo van Nicole. Ik wil dat Nicole blijft bestaan, dat niemand haar vergeet.'

Bekijk de video van het bezoek van Peter aan Hugo op VRT MAX.

Radio2-ochtend duurt voortaan 3 uur

'Goeiemorgen Morgen!' start op de 23e dag van het jaar 23. Peter Van de Veire en Kim Van Oncen presenteren de show, elke weekdag tussen 6.00 en 9.00 uur. Met een heldere blik op de wereld, Vlaanderen én jouw regio.

Het consumentenmagazine 'De Inspecteur' behoudt een duidelijke plaats in het programmaschema. Sven Pichal presenteert het vanaf maandag 23 januari elke weekdag tussen 9.00 en 10.00 uur. Daarna hoor je van 10.00 tot 12.00 uur 'Radio2 Ann&Daan.' De regionale middaguitzendingen blijven behouden tussen 12.00 en 13.00 uur, elke weekdag live vanuit de regio’s.

'Goeiemorgen Morgen!', met Peter Van de Veire en Kim Van Oncen, elke weekdag vanaf de 23ste dag van het jaar 23 op Radio2 en VRT MAX.