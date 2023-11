Nieuwe Radio 1-podcast' 'Positief'

Hoe ga je verder na de diagnose dat je positief test op hiv? Christophe en Laurence, twee Gentenaars die leven met hiv, brengen hun verhaal in een vijfdelige podcast voor Radio 1.

Positief blijven als je positief bent

Vandaag leven in België iets minder dan 18.000 mensen met hiv. Dat is geen kleine groep en toch zullen weinig mensen kunnen zeggen dat ze iemand kennen met hiv. Dat komt voornamelijk door het stigma dat nog steeds bestaat, ondanks een spectaculaire medische evolutie de laatste jaren.

'Op medisch vlak is spectaculaire vooruitgang geboekt, maar op het vlak van stigma zijn we blijven stilstaan' - Dokter Bea Van Der Gucht

Om dat stigma verder te breken én om de kennis over hiv algemeen te verhogen, besloten Christophe en Laurence om een podcast te maken. Elk vanuit hun eigen perspectief vertellen ze hun ervaring over leven met hiv en daar zit wel wat verschil op: terwijl Laurence al 16 jaar stilletjes zwijgt over haar hiv-status en er nu pas mee naar buiten komt, was het voor Christophe zo goed als meteen na zijn diagnose duidelijk dat hij dit wereldkundig zou maken.

'De immense vreugde van de bevestiging van mijn zwangerschap werd doorkruist door de shock dat ik ook positief had getest op hiv' - Laurence Hendrickx

Want hoe blijf je positief als je positief getest hebt? Het is een hele shock om het nieuws van een positieve diagnose te vernemen, daar gaat het in de podcast ook over. Maar ook hier is licht aan het einde van de tunnel. Niet alleen is hiv niet meer wat het was 30 jaar geleden, met de nodige steun kan opnieuw perspectief geboden worden.

'Plaats het in perspectief, geef het tijd. Weet dat dit gevoel niet dominant aanwezig zal zijn, dat de toekomst anders zal zijn.' - Psychosociaal begeleider Christina Joosten

Toekomst

We kijken niet alleen achterom naar een moeilijke geschiedenis maar kijken eveneens vooruit. Zal genezing ooit mogelijk zijn, of een vaccin? En wat doen we met het stigma en hoe kunnen we verder destigmatiseren?

'Maak het bespreekbaar. Enkel door er over te praten kunnen we het stigma bestrijden. Daarom werk ik heel graag mee aan deze podcast.' - Gezondheidssociologe Melissa Ceuterick

Een virus stopt natuurlijk niet aan de landgrenzen, wereldwijd heeft hiv al miljoenen slachtoffers gemaakt en de medische begeleiding kent grote verschillen per land en continent. Het is een mondiaal verhaal waar ook een globale strategie voor nodig is. Het verhaal van UNAIDS en de doelstellingen op korte termijn komen aan bod. En hoe zit het precies met de evolutie van de bestrijding van hiv?

'We zien een groot verschil in de cijfers wat de evolutie betreft, landen met een duidelijk beleid maken het verschil.' - Professor Marleen Temmerman

N=N / U=U

De podcast bevat heel wat informatie over hiv maar maakt het ook concreet met het persoonlijk verhaal van Christophe en Laurence. Al geven we graag alvast enkele kernboodschappen mee die als een rood lintje doorheen de afleveringen loopt. De revolutionaire doorbraak dat het virus vandaag zo goed onder controle kan gebracht worden dat een overdracht niet meer mogelijk is, is ongetwijfeld een van de belangrijkste punten die in het achterhoofd moet blijven kleven. Niet-detecteerbaar is Niet-overdraagbaar (N=N) of Undetectable is Untransmittable (U=U) is dé boodschap.

'Mensen die leven met hiv die in behandeling zijn en therapietrouw, kunnen het virus niet langer overdragen. Zelfs niet bij onbeschermde seks.' - Seksuoloog en relatietherapeut Wim Slabbinck

N=N / U=U is ook bijzonder belangrijk bij het verder doorbreken van het stigma. De angst die bestaat, is eigenlijk nergens meer voor nodig en mensen die leven met hiv kunnen daardoor gemakkelijker over hun hiv-status communiceren. Het is hopelijk het begin van een positieve evolutie in de afbraak van het hiv-stigma.

'Ik had er jaren over gedaan om uit de homokast te komen, ik ging niet opnieuw in een hiv-kast kruipen.' - Christophe Ramont

Op 1 december is het Wereldaidsdag, de internationale dag om de vele slachtoffers van AIDS te herdenken én een moment om stil te staan bij de verdere eliminatie van hiv wereldwijd.

Positief is een podcast van House of Media voor Radio 1.