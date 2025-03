Nieuwe Radio 1-podcast ontrafelt het mysterie rond 'Het fortuin Carlier'

In 2007 sterft de kinderloos gebleven Marie-Antoinette Carlier moederziel alleen in een rusthuis in het Antwerpse. Met haar dood komt er een fortuin van meer dan 200 miljoen euro vrij. Het is het startschot voor de grootste erfenisstrijd die ons land ooit gekend heeft.