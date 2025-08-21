Nieuwe naam en frisse stemmen voor Play Nostalgie: ook Sieg De Doncker en Axel Daeseleire versterken het najaar

Play Nostalgie duikt vol energie het nieuwe radioseizoen in. Met nieuwe programma's, een nieuwe naam én vooral een reeks opvallende namen die te horen zullen zijn op het radiostation. Centraal staat de gloednieuwe ochtendshow 'Sta op!' met Véronique De Kock, waarin Véronique vanaf vrijdag 22 augustus elke werkdag van 7u tot 9u de luisteraars wakker maakt, samen met dj Sander Vandenhende.

Verwacht met Véronique en Sander de warmste feelgoodochtendshow van Vlaanderen waarbij de luisteraar alleen maar de grootste hits bij het ontbijt krijgt, een show met veel pit en een inkijk in het leven van Véronique zelf. Elke dag is er de Vérofoon, waarbij BV’s de telefoon van Véronique aan elkaar doorgeven maar Véronique weet niet bij wie ze telkens zal uitkomen. En ‘s vrijdags komt de jonge comedian Robbe Boons langs: hij sluit met een Rondje Robbe de week op een humoristische noot af.

Sean Dhondt verhuist naar de avondspits en presenteert voortaan 'Sean's Muziekcafé' van 15.00 tot 18.00 uur. Sean duikt in de verhalen achter de muziek, brengt covers en hij krijgt in zijn Muziekcafé Lenke Van Olmen aan zijn zijde. Lenke werkte meer dan 15 jaar voor radiozenders Qmusic en Joe, maar kiest nu voor een plek in de spits bij Play Nostalgie.

Lenke Van Olmen: 'Bouwen aan een nieuw verhaal geeft me energie, ik kijk ernaar uit om de luisteraars van Play Nostalgie te leren kennen. Naast mijn vriend en mijn drie kinderen heb ik nog een grote liefde: mijn liefde voor muziek. Op café gaan doe ik toevallig ook heel graag, dus ik kan niet wachten om elke dag mee aan de toog te kunnen zitten in 'Sean’s Muziekcafé'. De flauwe moppen van Sean Dhondt neem ik er wel bij. (lacht)'

Sean en Lenke openen hun muziekcafé telkens van maandag tot donderdag, ze draaien er de grootste hits om de luisteraar door de avondspits te loodsen. Ze gaan ook op zoek naar de ultieme songs die luisteraars willen doorgeven aan de volgende generatie en die songs komen terecht in de Muziekcapsule van Charlie en Mae, genoemd naar de jonge kindjes van Sean en Lenke. En ze ontvangen geregeld bekende gasten, voor een gesprek tussen pot en pint over de muziek die hun leven heeft bepaald.

Play Nostalgie zet ook zijn traditie van Meezingvrijdag voort: de hele dag staan de leukste meezingers centraal om de luisteraar in optimale sfeer het weekend in te loodsen. Al is dat nog maar een opwarmertje, want het echte hoogtepunt ligt tussen 15.00 en 18.00 uur in het 'Nostalgie Meezingcafé', met ook daar een verrassend radiodebuut. Acteur en presentator Sieg De Doncker gaat elke vrijdag samen met dj Toon Smet op zoek naar de favoriete meezingers van onze luisteraars. Veel ambiance dus op vrijdagmiddag!

Sieg De Doncker: 'Als er iets is dat ik het liefste doe, is het wel meezingen met muziek! Daarom ben ik zo blij dat ik vanaf nu elk weekend het 'Nostalgie Meezingcafé' mag openen samen met Toon en al die fantastische luisteraars. Voor mij is het eens een andere manier om met een publiek in contact te komen. En dat bij de leukste radiozender van het land!'

Daarna bedient Play Nostalgie op vrijdag de muziekliefhebbers van de 80’s en 90’s op hun wenken. Van 19.00 tot 21.00 uur is er eerst 'Club Nostalgie 90’s' met Ewoud Van der Poorten, daarna van 21.00 tot 23.00 uur is er 'Club Nostalgie 80’s'. Tv-persoonlijkheid en dj in zijn vrije tijd Axel Daeseleire ontpopte zich op de 80’s Party van Play Nostalgie al als grote liefhebber van de 80’s, in de loop van het najaar krijgt hij met 'Club Nostalgie 80’s' een vaste show waarin hij zich elke vrijdagavond kan laten gaan op de grootste hits uit zijn favoriete decennium.

Axel Daeseleire: 'Al in de jaren ‘80 stond ik als prille dj achter de pick-ups in jeugdhuizen, cafés en dancings. Om die sfeer nu weer te mogen binnensmokkelen bij Play Nostalgie… dat lijkt me de max!'

Overdag blijft de succesformule We Are Music van Play Nostalgie overeind, met de grootste hits als achtergrond op kantoor, tijdens het telewerken of tijdens het klussen in huis. Die grootste hits hoor je tijdens 'Hits@Work'. Marcia Bwarody blijft op post en presenteert 'Hits@Work' tussen 12.00 en 15.00 uur, in de voormiddag tussen 9.00 en 12.00 uur hoor je Michaël Joossens.

Na 'Sean’s Muziekcafé' is er op weekdagen de 'Nostalgie Top 3000 Heroes' met Tony Talboom. Hij brengt een uur lang (18.00-19.00 uur) de verhalen van de helden uit de 'Nostalgie Top 3000'. Tussen 19.00 en 22.00 uur is er van maandag tot donderdag Kim Muylaert met 'Club Nostalgie', waar ze met de luisteraars op zoek gaat naar hun favoriete muziek, hún grootste hits.

Ook in het weekend valt er heel wat te beleven: op zaterdag kan je de leukste momenten uit de ochtend herbeluisteren in 'Het Beste van Sta op! met Véronique De Kock', gevolgd door 'City Vibes' met Larissa Roose, waarin gemeenten in de kijker worden gezet met hun verhalen, straffe stemmen en favoriete hits.

Programmadirecteur Robin Vissenaekens: 'Met deze vernieuwde programmatie hebben we veel ambitie en willen we radio brengen die leeft, ademt en verbindt bij luisteraars die houden van de grootste hits aller tijden en die houden van nostalgie. Door ons radioteam te versterken met Sieg, Toon, Axel, Lenke, Sander en Kim halen we nog meer talent in huis om onze ambities waar te maken. Of het nu ochtend-, avondspits of weekend is, onze luisteraar staat altijd centraal.'

Het nieuwe seizoen van Nostalgie start op maandag 25 augustus 2025.