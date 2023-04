Nieuwe gezichten en weekendprogramma's bij Nostalgie

Na de paasvakantie introduceert Nostalgie nieuwe talenten én een aangepast programmaschema voor zaterdag en zondag. Ook in de ochtendshow op maandag ontdekken de luisteraars een nieuw gezicht.. euh gedicht!

Vanaf 22 en 23 april komen twee nieuwe multitalenten het DJ-team van Nostalgie versterken. Op zaterdag én zondag presenteert Ken Siereveld van 16.00 tot 19.00 uur een avondspits op het ritme van je weekend: 'Ken You Feel It?'. Zondagavond vanaf 19.00 uur kan je daten met Fleur Brusselmans in het speelse 'Flirten met Fleur'. En Tony Talboom steekt de lont aan het vuur in je zaterdagavond met zijn nieuwe show 'Let’s Dance!'. Overdag hoor je van 10.00 tot 16.00 uur zowel op zaterdag als zondag het beste uit de TOP 3000 in 'Simply The Best Weekend'.

'Ken You Feel It?'

Wat is er heerlijker dan de onvoorspelbaarheid van een zaterdag- of zondagnamiddag? Lekker chill genieten van de vrije tijd of boordevol plannen voor de zaterdag- of zondagavond? Nostalgie's jongste DJ, Ken Siereveld, brengt je op temperatuur. Met Pleasure-Playback-of-Party muziek, Oh Oh Pechvogels en Yeah Yeah Weekendtrofeeën, de 60 seconden quiz en heel veel goede muziek. Zin in een stevige portie weekendgevoel? Luister dan naar 'Ken You Feel It?'.

Ken Siereveld is 28, woont in Rumst en komt over van NRJ waar hij 'NRJ Get Up' presenteerde.

'Flirten Met Fleur'

Een eigentijdse, speelse en verrassende datingshow met veel muziek en schwung. Verwacht gerust het onverwachte in 'Flirten met Fleur'. Met elke week een bekende centrale gast op date, met de juiste openingszinnen, dating bloopers en heel wat oprechte aandacht voor alles wat met liefde en relaties te maken heeft. 'Pour un flirt' moet je bij Fleur Brusselmans zijn.

Fleur Brusselmans is 39 en mama van Mollie en Pepper. Fleur woont in Mechelen, is ook actrice, zangeres, receptioniste in 'The Greatest Dancer' en casting director bij tv-productiehuis Fremantle.

'Let's Dance!'

Radio als compagnon om uit te gaan? Vergeet die stress van het playlist samenstellen en laat je verrassen door de zaterdagavond vibes van Nostalgie. Of je nu uitgaat of gezellig thuis blijft… DJ Tony Talboom brengt je in de sfeer.

Tony Talboom is 56 maar voelt zich 26, woont in Antwerpen en presenteert sinds 2017 bij Nostalgie.

Het nieuwe weekend bij Nostalgie vanaf 22 april

Vrijdag 19.00 – 22.00 | 'Viva Vinyl'

Zaterdag 06.00 – 09.00 | 'Seb in de Ochtend'

Zaterdag 09.00 – 16.00 | 'Simply The Best Weekend'

Zaterdag 16.00 – 19.00 | 'Ken You Feel It?'

Zaterdag 19.00 – 22.00 | 'Let’s Dance'

Zondag 06.00 – 09.00 | 'Seb in de Ochtend'

Zondag 09.00 – 16.00 | 'Simply The Best Weekend'

Zondag 1.00 – 19.00 | 'Ken You Feel It?'

Zondag 19.00 – 21.00 | 'Flirten met Fleur'

Station Manager, Jo Nachtergaele: 'Onze 'TOP 3000' in maart was zowel op muzikaal als op vlak van interactiviteit met de luisteraars zo’n topper dat we er vanaf nu de motor van ons weekend van maken. In 'Simply The Best Weekend' putten we elke zaterdag en zondag uit de mooiste catalogus van songs en verhalen om jou de best mogelijke radio te bieden. Ervoor én erna kunnen we onze luisteraars verwennen met nieuwe radioformats van zowel vertrouwde als nieuwe radiomakers. We hebben er hard aan gewerkt en zijn ervan overtuigd dat je weekend met Nostalgie erbij nog net iets sprankelender zal worden…'

#HELDVANDEWEEK

Vanaf 17 april duikt er nog een nieuw gezicht op bij Nostalgie. Liz Corthals, bekend als Liz is More, zal elke maandag samen met Astrid, Larissa en de luisteraars op zoek gaan naar een held of heldin waar ze een gedicht voor schrijft.

Liz is More, Liz Corthals: 'Vanaf maandag mag Liz is More iemand bijzonder in de poëtische bloemetjes zetten. Geen bericht maar een gedicht! Gaan de warmste woorden naar een artiest, een bekende sporter of onbekende mantelzorger? Je hoort het elke maandag, vanaf 7.45 uur bij 'Astrid in de Ochtend'.'