Nieuwe fictiereeks 'Albatros' vanaf 15 februari op Canvas

Foto: Canvas/VRT - © De Wereldvrede 2020

Vanaf maandag 15 februari brengt Canvas 'Albatros', de eigen tragikomische fictieserie, voor het eerst op open net. De reeks over tien zwaarlijvige mensen op afslankingskamp in de Ardennen werd bedacht door regisseur Wannes Destoop en acteur Dominique Van Malder ('Radio Gaga'), die ook zelf meespeelt in de reeks.

Olivier Goris, netmanager Canvas: 'Canvas is de plaats voor eigenzinnige fictie die je raakt, met een eigen vorm van humor. 'Albatros' brengt een erg relevant verhaal van deze tijd, gemaakt door creatieve makers met een zeer persoonlijke kijk op de thematiek.'

Wannes Destoop en Dominique Van Malder: 'We wilden een reeks maken rond en met 'dikke mensen' en hun gevecht met de zwaarte in het leven. Een wereld die we tot in onze vezels kennen. Door het tragische van het dagelijks ongemak te tonen, willen we een snijdende lach oproepen.'

Het verhaal

Vanaf het begin blijkt dat de deelnemers aan het afslankingskamp 'Albatros' niet alleen fysiek, maar ook emotioneel overtollige kilo's met zich meesleuren. Het gaat er al snel heftig aan toe. De deelnemers worden lichamelijk uitgedaagd door een weinig subtiele coach. Maar ook de groepstherapeute kijkt in hun ziel en probeert hen uit hun comfortzone te halen. De beschermende lagen waarmee ze de buitenwereld en hun verleden op afstand hielden, worden zo één voor één weggehaald. Tot blijkt dat de vroeger zelf obese bezieler van het kamp, naar wie ze allemaal opkijken, niet te vertrouwen is en een duister geheim met zich mee draagt.

Cast & crew

De makers wisten een indrukwekkende cast te verzamelen met Vlaams en Waals talent. Dominique Van Malder ('Radio Gaga'), Ruth Beeckmans ('Safety First'), Benny Claessens ('Undercover'), François Neycken ('Ennemi Public'), Hilde Destoop ('Steve+Sky'), Isabelle Van Hecke ('Bevergem', 'De 16'), Marjan De Schutter ('Professor T'), Thierry Janssen ('La Trêve'), Titus Muizelaar en Jeroen Tillmans vertolken de tien zwaarlijvigen die het gevecht aangaan met hun overgewicht. De onconventionele coaches van het kamp worden vertolkt door Tom Ternest ('Eigen Kweek'), Janne Desmet ('Beau Séjour', 'De Ideale Wereld') en Joris Hessels ('Radio Gaga', 'De Weekenden', 'Gentbrugge').

'Albatros' is een productie van Gilles De Schryver, Gilles Coulier en Wouter Sap voor De Wereldvrede en Canvas met de steun van het VAF/Mediafonds en de Belgische Tax Shelter maatregel van de Belgische federale overheid.

Aflevering 1: Didier

Didier durft eindelijk de stap te zetten om deel te nemen aan een afslankingskamp in de Ardennen. Samen met negen lotgenoten neemt hij de bus richting kamp Albatros, waar er een lichtere toekomst op hen wacht. Althans, dat hopen ze.

De muziek bij de reeks

De muziek van 'Albatros' werd gemaakt door Pieter Van Dessel (Marble Sounds) & Lennert Coorevits (Compact Disk Dummies) in samenwerking met Sonhouse (Cedric Engels, Mounir Hathout en Phile Bokken). Marjan De Schutter zorgde voor de zang. De EP verschijnt gefaseerd vanaf 15 februari. Bij het einde van de reeks, op maandag 5 april, zal het volledige album online beschikbaar zijn. Later ook op vinyl. De plaat is een productie van VRT MZK (Gerrit Kerremans), Sonhouse Records en De Wereldvrede.

'Albatros', vanaf maandag 15 februari om 21.20 uur op Canvas en via VRT NU (integraal).