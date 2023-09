Nieuwe editie van MNM JumpJobs verbindt jongeren met arbeidsmarkt

Op zoek naar een eerste job, zonder ervaring? Dit najaar keert MNM JumpJobs terug om werkzoekende jongeren te ondersteunen. Na een succesvolle eerste editie zal MNM de komende maanden jongeren inspireren en helpen om de sprong te wagen naar de arbeidsmarkt.

Via de campagne wil VRT jongeren met verschillende (opleidings)achtergronden laten kennismaken met (knelpunt)beroepen in diverse sectoren.

Er is een job voor iedereen

Van een eerste lief tot de examenperiode, MNM steunt jongeren bij elke stap in hun leven. Zo ook bij de start van hun carrière. MNM JumpJobs brengt jongeren in contact met bedrijven en jobs waarvoor geen eerdere werkervaring nodig is. Zo is er extra aandacht voor jongeren zonder opleiding of diploma. Want er is een job voor iedereen.

Jo Brouns, minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw: 'Een eerste werkervaring kan fantastisch zijn, maar kan evengoed ook wat tegenvallen. Voor mij is het belangrijkste dat elke werkervaring vooral een leerervaring is. Met MNM JumpJobs creëren we een échte win-win. De jongere krijgt de kans om zo een eerste ervaring op te doen, en de werkgever leert nieuwe talenten ontdekken die een meerwaarde zijn in hun zoektocht naar extra handen. Ik roep werkgevers op om jongeren, ook minder evidente profielen, de kansen te bieden die ze verdienen en te durven investeren in talent.'

Steven Lemmens, nethoofd MNM: 'MNM is een muziekzender, maar ook meer dan dat. We staan dicht bij onze jonge luisteraars en stellen hun leefwereld centraal. Wij zijn er dus ook om hen te ondersteunen bij hun eerste stappen op de arbeidsmarkt. Zo willen we een positieve impact creëren en kansen bieden aan de talenten van morgen. Door een platform te geven aan de jongeren die in een MNM JumpJob werken, hopen we anderen te inspireren en aan te zetten tot actie.'

Springplank voor de toekomst

Vanaf vandaag zet MNM elke week een vacature van een deelnemend bedrijf in de kijker. Het gaat om bedrijven met een gevarieerd jobaanbod uit uiteenlopende sectoren en regio’s. Hierbij ligt de focus ook op knelpuntberoepen. Midden november zal MNM-dj Brahim elke dag live uitzenden vanuit een ander bedrijf. Dagelijks blikt hij bij 'Kawtar & Keyaert' in de ochtend al vooruit naar wat er zoal te beleven valt in dat bedrijf. Chris Sugira, expert economie van nws.nws.nws, zal op TikTok de nodige tips & tricks bij een eerste werkervaring meegeven. Hij komt ook langs bij Dorianne Aussems in 'Generation M' om luisteraars raad te geven bij hun zoektocht naar werk. Zo laat MNM JumpJobs jongeren kennismaken met jobs van leeftijdsgenoten in verschillende sectoren.

Brahim, MNM-dj en gezicht van MNM JumpJobs: 'Je hoeft niet geweldig te zijn om te beginnen, maar je moet beginnen om geweldig te zijn, aldus Zig Ziglar! Ik geloof zeer sterk in het krijgen van kansen en weet dat het voor sommige jongeren moeilijk is om die ene kans te krijgen die hun toekomst kan bepalen. Daarom vind ik MNM JumpJobs een fantastisch project, omdat we onze luisteraars kunnen helpen en bijstaan in de zoektocht naar misschien wel de job van hun leven.'

Wim Adriaens, gedelegeerd bestuurder VDAB: 'Iemand aanwerven is altijd wat een vertrouwenssprong. Daarom hechten sommige werkgevers nog altijd veel belang aan een goed gevuld cv en veel ervaring. Niet makkelijk voor wie pas op de arbeidsmarkt komt, zoals vele schoolverlaters nu. Of voor wie al een tijdje vruchteloos op zoek is, zoals vele jongeren zonder diploma. Bij VDAB kennen we het grote succes van stages en werkplekleren. Zo krijgen werkgevers de tijd om kandidaten te leren kennen, en krijgen kandidaten de kans om zich te tonen en bij te leren. VDAB steunt dan ook met veel enthousiasme MNM JumpJobs.'

Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen: 'MNM JumpJobs is dubbel nuttig: het project brengt jongeren naar een eerste werkervaring en het biedt ondernemingen extra helpende handen. Door de vergrijzingsgolf is alle talent meer dan ooit nodig op de werkvloer. Daarom is Voka sinds het begin partner van MNM JumpJobs.'

MNM JumpJobs is een samenwerking tussen Vlaamse Overheid (Departement Werk en Sociale Economie), VRT, Voka en VDAB. De campagne is te volgen op MNM en VRT MAX.