Nieuw seizoen 'Liefde voor Muziek' brengt een hele resem muzikale parels

Zon, fun en muzikale vibes. Het nieuwe seizoen van 'Liefde voor Muziek' belooft ook dit jaar een gezellig muzikaal feestje te worden.

André Hazes, Regi, Karen Damen, Gene Thomas, Sean Dhondt, Peter Van Laet van Mama’s Jasje en Tom Dice & Kato Callebaut van The Starlings reizen naar de inspirerende Spaanse zon om er hun stempel te drukken op elkaars nummers. Het resultaat zijn catchy melodieën, verrassende lyrics en prachtige songs die vanaf 30 maart elke maandag om 20.35 uur weerklinken in het 6de seizoen van 'Liefde voor Muziek'.

Het zesde seizoen gaat op 30 maart van start, maar kondigt zich nu alvast overtuigend aan met een eerste nummer van Regi ft Jake Reese en OT. Zijn versie van Kom wat dichterbij van Gene Thomas - die vorige week op de wereld werd losgelaten - werd op de website van Qmusic al meer dan een half miljoen keer bekeken.

Ook dit jaar heeft 'Liefde voor Muziek' een boeiende mix van jong talent en echte hitmachines in petto. In de prachtige Masia Casanova Sitges dompelen ze zich een week lang onder in een warm bad van muziek. De artiesten zelf staan alvast te popelen om hun muzikale parels te delen met de wereld en dat doen ze vanuit de Villa Caves Anna D’Codorniu die omgebouwd werd tot een unieke opnamestudio.

Aflevering 1: De muzikale rollercoaster van Karen Damen

In de eerste aflevering, op maandag 30 maart om 20.35 uur, trekken de 8 artiesten in de vroege uurtjes naar de Spaanse zon. Aangekomen in Andalusië zitten de vibes meteen goed. Regi, Gene en Karen leren dankzij André de dubbele betekenis van het woord ‘pik’ kennen, Kato en Tom ontpoppen zich tot de nieuwe Nicole en Hugo en André vertelt over zijn eerste grote liefde... 'De allereerste single die ik in mijn leven kocht, was Oya Lélé. Dat is echt geen grapje! En Karen was mijn eerste liefde.'

Karen Damen heeft de eer om als eerste artiest centraal te staan en te genieten van de covers die de anderen brengen. Aan nummerkeuze is er alvast geen gebrek, want Karen heeft een uitgebreid repertoire van topnummers uit haar K3-carrière én eigen solo-nummers.

Hitmachine Regi, de artiest waar Karen het meest nieuwsgierig naar is, koos voor een nummer van K3 en dat om een wel heel persoonlijke reden… Regi en zijn geheime wapen Jake Reese brengen hun eigen catchy versie van De Drie Biggetjes, dit keer vanuit een ander perspectief…

Ook Gene koos, geheel onverwacht voor Karen, voor een nummer van K3. 'Ik heb gekozen voor iets fun maar het shock-effect is zeker present', zegt Gene. Hij brengt zijn eigen versie van Alle Kleuren, mét uitstekend voetenwerk. Verder zorgt ook het duo van The Starlings voor een kippenvelmoment met hun muzikale parel van Liefdeskapitein. 'Ik had niet verwacht dat een K3-nummer mij zo hard zou raken', zegt Karen.

Naast K3-nummers, worden ook nummers uit het solo-debuut van Karen gecoverd. Karens mond valt open bij de eerste noten van Sean’s versie van Mona Lisa. En dan volgt nog een unieke drumsolo… Peter van Mama’s Jasje zette op zijn beurt de tekst van Hoge Bomen volledig naar zijn hand en toverde het nummer om tot een bijzonder intieme versie.

Voor André breekt een spannend moment aan wanneer hij eindelijk de kans krijgt om een nummer te brengen voor zijn eerste liefde. André koos voor zijn favoriete song van Karen, Het maakt niet uit, en verovert daarmee een plaatsje op haar nachtkastje… Afsluiten doet Karen zelf met een knaller van formaat. Ze brengt een ode aan Amy MacDonald met Let’s Start a Band, haar eigen lievelingsnummer.

'Liefde voor Muziek', vanaf maandag 30 maart om 20.35 uur op VTM.