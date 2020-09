Nieuw op Canvas: 'Een Zomer Als Geen Andere'

Foto: Canvas - © VRT 2020

In de winter brak COVID-19 uit. In de lente zat de wereld in lockdown. En de zomer werd er één als geen andere. Rudi Vranckx reisde met een camper door Europa op zoek naar de impact van het coronavirus.

Hij wil het niet in de eerste plaats hebben over de onmiddellijke gevolgen, maar onderzoeken wat er ons te wachten staat op lange termijn.

Wordt het ooit nog zoals vroeger? Zal Europa er anders uitzien? Moeten we niet alleen naar virologen, maar ook naar klimaatwetenschappers luisteren? Heeft massatoerisme nog een toekomst?

Rudi trekt onder andere met een glacioloog de bergen in, zoekt neonazi’s op in het hol van de leeuw, gaat met een historicus op zoek naar sporen van de Spaanse griep en vraagt zich af hoe een opera klinkt in coronatijd.

Onderweg ontmoet hij ook experten en denkers: Voormalig voorzitter van de Europese commissie en vader van de Euro, Romano Prodi, auteur Ilja Leonard Pfeijffer, filosoof Ivan Krastev en microbioloog Herman Goossens. Zij delen hun bevindingen en kijken voorzichtig naar de toekomst.

Een roadtrip van Brussel door Luxemburg, Frankrijk, Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk naar het zwaar getroffen Italië.

Aflevering 1: Luxemburg - Frankrijk - Duitsland (22 september)

Rudi Vranckx trekt de handrem van z’n motorhome voor het eerst op in Schengen. Een symbolische plek voor de opening van de grenzen van Europa. Mensen uit Luxemburg, Duitsland en Frankrijk gaan dagelijks de grens over om familie te bezoeken of om een boodschap te doen. Voor het eerst in 35 jaar ging dat plots niet meer, door COVID-19. 'Het voelde aan als de DDR', klinkt het hier.

Van Luxemburg gaat het verder naar Frankrijk. Waar champagnehuizen de export in elkaar zagen stuiken. En waar op de kerkhoven van de eerste wereldoorlog niet alleen soldaten liggen die gesneuveld zijn door een bom of een kogel. Er zijn er ook die geveld zijn door een ander virus: de Spaanse griep. De geschiedenis herhaalt zich.

In Duitsland stopt Rudi in Freiburg. Een groene stad. Letterlijk en figuurlijk. Is dit de stad van de toekomst? En rijden we binnenkort allemaal elektrisch? Bij Volkswagen in Zwickau hebben ze de omslag al gemaakt. Rudi is één van de eerste journalisten die een rondleiding krijgt langs de gloednieuwe productielijn van de toekomstige elektrische modellen.

Rudi praat ook met Bodo Schiffmann, arts en een populaire coronascepticus in Duitsland. Hij geloof niet in het virus. Zijn YouTubekanaal is immens populair en ook zijn vers opgericht politieke partij groeit zienderogen.

Nog in Duitsland ontmoet Rudi een extreemrechtse jongeman die neonazigadgets verkoopt en de eindbestemming van deze aflevering is Dachau. Het eerste grote concentratiekamp. René, één van de laatste Belgische getuigen, doet zijn verhaal.

'Een Zomer Als Geen Andere', vanaf 22 september om 21.15 uur op Canvas en via VRT NU.