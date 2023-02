Niels Destadsbader geeft sterke boodschap mee in nieuwe single 'Jezelf Zijn'

Vrijdagochtend waren Niels Destadsbader en Miguel Wiels te gast bij het Qmusic-ochtendduo Maarten Vancoillie en Dorothee Dauwe om een nieuwe cover voor te stellen.

Niels & Wiels brachten deze keer 'Jezelf Zijn', een single met een sterke boodschap. Die boodschap deed Niels vanmorgen openhartig uit de doeken: 'Denk soms eens twee keer na als je iets online zet over iemand anders.'





'Jezelf Zijn', de nieuwe single van Niels & Wiels, is vanaf vandaag, vrijdag 10 februari, beschikbaar en te beluisteren via deze link.

Vanaf 1 april reizen Niels & Wiels langs verschillende theaterzalen in heel Vlaanderen. Acht concerten in vijf Vlaamse steden staan op het programma. Waarom hebben ze één keer per jaar serieuze ruzie? Wat is de reden dat Niels altijd 's middags wil afspreken? En wie draagt eigenlijk de broek van die twee? Ze vertellen het op hun manier. Niels & Wiels stoppen voor de gelegenheid heel wat internationale klassiekers in een Nederlandstalig jasje en spelen natuurlijk ook eigen hits.