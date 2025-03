'Nevermind' van Nirvana voor het eerst op 1 in 'De Tijdloze Album 500'

'Nevermind' van Nirvana is het beste album aller tijden volgens de luisteraars van De Tijdloze. De hele week stond de digitale radiozender in het teken van 'De Tijdloze Album 500'.

Tot het allerlaatste moment konden de luisteraars nog stemmen op hun favoriete album. ‘Nevermind’ haalt het uiteindelijk van ‘Dark Side Of The Moon’ van Pink Floyd. 'Ten' van Pearl Jam moet dit jaar vrede nemen met het brons. Pink Floyd, U2 en Nick Cave & The Bad Seeds blijken het populairst met elk maar liefst acht noteringen in de lijst.

'De Tijdloze Album 500'

Al voor het derde jaar op rij zette 'De Tijdloze de 500' beste albums aller tijden op een rijtje. De lijst werd samengesteld door luisteraars die massaal hun top 5 doorstuurden en afgelopen week al even massaal luisterden om te weten te komen welk album uiteindelijk werd gekroond tot ‘beste album aller tijden’. In 2024 sloeg Pearl Jam een dubbelslag door zowel op 1 te eindigen in De Tijdloze 100 als in 'De Tijdloze Album 500'. Dit jaar moet ‘Ten’ uiteindelijk ‘Nevermind’ van Nirvana laten voorgaan in 'De Tijdloze Album 500'.

Dit is de volledige top 5:

Nevermind – Nirvana

Dark Side Of The Moon – Pink Floyd

Ten – Pearl Jam

Ok Computer – Radiohead

Rumours – Fleetwood Mac

De volledige lijst vind je op het Tijdloze kanaal op VRT MAX

Over ‘Nevermind’

‘Nevermind’ is het tweede studioalbum van Nirvana en werd uitgebracht op 24 september 1991. Het album was meteen ook de definitieve doorbraak voor de grungeband rond frontman Kurt Cobain. 'Smells Like Teen Spirit”' werd een wereldhit en ook singles 'In Bloom', 'Come As You Are' en 'Lithium' werden hits. Met ‘Nevermind’ zette Nirvana grunge mee op de muzikale kaart en bracht het genre op die manier naar een mainstream publiek. Cobain zelf werd gezien als de stem van zijn generatie. De frontman overleed uiteindelijk in 1994 op 27-jarige leeftijd maar ‘Nevermind’ blijft tot op de dag van vandaag één van de best verkochte albums wereldwijd.

Cijfers en weetjes

Zowel Pink Floyd, U2 als Nick Cave & The Bad Seeds halen dit jaar met maar liefst acht albums de lijst.

De hoogste nieuwkomer is het debuutalbum ‘Hypersonic Missiles’ (2019) van Sam Fender op 113.

Het jongste album is ‘Dawn Of The Freak’ van The Haunted Youth op 497. Het album kwam uit in 2022.

Het oudste album is het debuut ‘Elvis Presley’ van Elvis Presley op 437. Het album dateert van 1956.

De sterkste stijger is het album ‘Synrise’ (2010) van Goose. Het stijgt met maar liefst 239 plaatsen van 444 naar 205.

Het beste Belgische album is ‘Gorky’ (1992) van Gorki op plaats 35.

Het hoogst genoteerde live album is ‘Stop Making Sense’ (1984) van Talking Heads op plaats 16.