Negen avonden darts van de bovenste plank tijdens 'Premier League' bij VTM 4

De paasvakantie wordt bij VTM 4 ingezet met darts van de bovenste plank. Negen avonden, van 5 tot 9 en 19 tot 22 april kunnen kijkers telkens live vanaf 20.00 de 'Premier League Darts' volgen.

In deze prestigieuze competitie nemen de tien beste spelers van de wereld, met voor het eerst ook landgenoot Dimitri Van den Bergh, het tegen elkaar op achter gesloten deuren in de Marshall Arena in Milton Keynes. De winnaar van deze 17de editie gaat naar huis met een cheque van 290.000 euro. Commentatoren van dienst zijn Rudy Lanssens en Jan Rummens. Zij krijgen het gezelschap van co-commentatoren Erik Clarys en Kim Huybrechts.

Dimitri Van den Bergh: 'Ik vind het geweldig om tussen elitespelers te mogen deelnemen aan de Premier League van 2021. Dit keer speel ik voor het eerst het volledige evenement mee. Ik zie deze ervaring dan ook als een grote leerschool. De eerste match kan trouwens zeker al tellen, vooral omdat ik tegen Michael van Gerwen begin. Hij is een ervaren speler in dit toernooi, dus bij winst zou ik gelijk vertrouwen tanken.'

Speelrondes 1 tot en met 5 van de Premier League worden afgewerkt van maandag 5 tot en met vrijdag 9 april. Rondes 6 tot en met 9 worden gespeeld van maandag 19 april tot en met donderdag 22 april. In de eerste negen speelrondes ontmoeten de deelnemers elkaar allemaal één keer en gaan de wedstrijden over 12 'legs'. Winnaar van de wedstrijd is degene die als eerste 7 legs wint. Spelers verdienen twee punten voor een gewonnen match en één punt voor een gelijkspel. Na negen avonden, op de zogenaamde Judgement Night, wordt er een rangschikking opgemaakt en vallen de onderste twee spelers op de ranglijst af. Vervolgens gaat de competitie in mei verder met acht deelnemers en staan er dus vanaf dat moment vier wedstrijden op het programma. Dimitri Van den Bergh treft de Nederlander Michael van Gerwen - vijfvoudig Premier League-winnaar en drievoudig wereldkampioen - op de openingsavond.

Programma Dimitri Van den Bergh 2021 Premier League:

Maandag 5 april, ronde 1: Michael van Gerwen versus Dimitri Van den Bergh

Dinsdag 6 april, ronde 2: Dimitri Van den Bergh versus Nathan Aspinall

Woensdag 7 april, ronde 3: Glen Durrant versus Dimitri Van den Bergh

Donderdag 8 april, ronde 4: Dimitri Van den Bergh versus Peter Wright

Vrijdag 9 april, ronde 5: Dimitri Van den Bergh versus Jose de Sousa

Maandag 19 april, ronde 6: Jonny Clayton versus Dimitri Van den Bergh

Dinsdag 20 april, ronde 7: Rob Cross versus Dimitri Van den Bergh

Woensdag 21 april, ronde 8: Gary Anderson versus Dimitri Van den Bergh

Donderdag 22 april, ronde 9: Dimitri Van den Bergh versus Gerwyn Price

'Premier League Darts', van 5 tot 9 april telkens vanaf 20.00 uur op VTM 4.