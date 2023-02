Nathalie uit Zandhoven heeft 'de strafste stem onder de douche'

Nathalie (33) uit Zandhoven won zonet tijdens de ochtendshow van Maarten & Dorothee bij Qmusic de finale van 'De Strafste Stem onder de Douche'. De zingende kleuterjuf mag niet alleen de titel van 'Strafste Stem' achter haar naam schrijven, maar wint ook een splinternieuwe badkamer ter waarde van 10.000 euro.

Nathalie wist zowel de vakjury, bestaande uit Miguel Wiels, Lisa Van Rossem en Jelle De Beule, als de Q-luisteraars omver te blazen met haar stem. Tijdens de ‘Mash-Up Ronde’ zong ze samen met de drie andere ijzersterke finalisten de longen uit haar lijf en in de ‘Dolle Douche Ronde’ bewees ze dat ze getraind is om in de badkamer te zingen. In de ultieme finale battle zong ze met ‘Hoe Het Danst’ Ken (39) uit Pelt naar huis, waarna ze de trofee in de vorm van een gouden douchekop in de lucht mocht steken. Tranen van geluk rolden over haar wangen.

Bekijk hier hoe Nathalie in de 'Dolle Douche Ronde’ met een haardroger in het gezicht en een tandenborstel in de mond een straffe versie van ‘Walk On Water’ brengt:

De vakjury looft de prestatie van Nathalie: 'Nathalie heeft een fantastisch mooi en apart stemgeluid. In de lage, intieme passages gaf ze ons kiekenvel. Ze raakt je echt en brengt de emotie van een nummer perfect over.'