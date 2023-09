Nathalie raadt 'Het Geluid' en wint 12.400 euro

In een appel bijten? Dakpannen opstapelen? Een wortel snijden? De Q-luisteraars speurden de afgelopen twee weken met man en macht naar 'Het Geluid'.

Na 123 pogingen van de Q-luisteraars wist Nathalie (39 jaar) uit Turnhout met 'een sproeikop aansluiten op de tuinslang' tijdens 'Vincent Live' het enige juiste antwoord te geven. Ze wint zo maar liefst 12.400 euro. Al betekent dit niet dat de oren van de Q-luisteraars nu hun welverdiende rust krijgen. Integendeel, maandag 18 september start Qmusic opnieuw met de zoektocht naar Het Geluid. Hoeveel pogingen zullen de Q-luisteraars deze keer nodig hebben om Het Geluid te raden? Hoe hoog zal de prijzenpot oplopen? En wie wordt de tweede winnaar van Het Geluid?

De eerste winnaar van Het Geluid, Nathalie, gilde het in ieder geval uit toen Q-dj Vincent Fierens haar vertelde dat ze Het Geluid had geraden: 'Dat meen je niet? Vincent, dat is niet waar? Ik heb nog nooit iets gewonnen! Mijn kinderen gaan zo blij zijn. Wauw. Ik moet echt even bekomen, ik weet niet meer wat zeggen!.' Ze zal de prijzenpot gebruiken om haar drie kinderen én man op een tripje naar Disneyland te trakteren.

Op maandag 4 september startte Het Geluid bij Qmusic. Van Maarten en Dorothee (6.00 - 10.00) tot en met Vincent Live (16.00 - 19.00) mag ieder uur een luisteraar het geluid raden. Nu luisteraar Nathalie na 123 pogingen 'Het Geluid' raadde, barst de iconische zoektocht van Qmusic vanaf maandag 18 september voor een tweede keer los en proberen Q-luisteraars een tweede geluid te raden. De gelukkige Q-luisteraar die daarin slaagt, wint geld. En dat kan opnieuw véél geld zijn. Wie Het Geluid raadt, wint namelijk het bedrag dat op dat moment in de prijzenpot zit. Bij de start bedraagt die 100 euro, per fout antwoord wordt de pot met 100 euro gespijsd. Om 9.30 uur is er 'Verdubbel Je Kans' en mag 1 luisteraar 2 keer raden in 1 beurt. Opnieuw meespelen kan vanaf maandag 18 september via de Q-app.