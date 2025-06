Nathalie Meskens maakt deze zomer radiodebuut bij Play Nostalgie

Vanaf volgende week, maandag 23 juni, is Nathalie Meskens voor het eerst te horen in haar eigen radioprogramma. Ze maakt haar radiodebuut bij Play Nostalgie, het station waar de beste muziek allertijden en de warmste verhalen samenkomen.

In het nieuwe, zomerse programma 'Ready For Take-off' gaat Nathalie elke werkdag tussen 9 en 10 uur op zoek naar verhalen van reizigers op Brussels Airport.

Play Nostalgie heeft grootse vakantieplannen: vanaf maandag wordt het station 'Het Grote Nostalgie Reisbureau', waar luisteraars elk uur een vakantietrip op de radio winnen. Het reisbureau krijgt ook een pop-up aan zee, want Play Nostalgie trekt opnieuw naar Nieuwpoort. Van 18 juli tot en met 10 augustus maken de dj’s live radio vanuit de studio op de zeedijk in de badstad. Ze willen de luisteraars ook zonder zorgen door de zomer loodsen, met handige tips en tricks om vlot te reizen. En om in het reisthema te blijven, trekt Nathalie Meskens voor Play Nostalgie naar de luchthaven van Brussels Airport.

Nathalie haalt vakantiegangers voor de microfoon, net voor ze vertrekken met hun koffers vol dromen. Maar ze praat ook met mensen die terugkomen met mooie herinneringen. Een lach, een traan, spannende plannen, onverwachte wendingen: Nathalie vangt ze allemaal in haar eigen unieke stijl. Warm, nieuwsgierig en met de ontwapenende flair die we van haar gewend zijn.

'De luchthaven is een plek waar emoties samenkomen', zegt Nathalie. 'Ik ben zelf al in meer dan 50 landen geweest en voor mij gaat er niets boven reizen en de wereld ontdekken, dus een programma zoals 'Ready For Take-off' is op mijn lijf geschreven. Dat Play Nostalgie maar oplet dat ik niet ineens het vliegtuig neem (lacht).'

Met een reisprogramma vol zomerse verhalen bewijst Play Nostalgie opnieuw dat het méér is dan een muziekzender. Met ook de komst van Véronique De Kock, Hans Otten en Sean Dhondt kiest de zender volop voor personality’s die samen met een ervaren radioteam de muziek omarmen. Door te kiezen voor een authentieke verteller als Nathalie Meskens brengt Play Nostalgie een nieuw radioconcept dat even hartverwarmend als verrassend is.

'We zijn ontzettend blij dat Nathalie deze zomer ons radioteam versterkt', zegt Robin Vissenaekens, programmadirecteur van Play Nostalgie. 'Ze is niet alleen een geboren verteller, maar ook iemand die mensen oprecht raakt. Ik kijk uit naar de verhalen van onze luisteraars, maar ook naar de spontane, grappige en ontroerende verhalen van Nathalie zelf.'

De hele zomer kleurt 'Ready For Take-off' de ochtenden op Play Nostalgie. De check-in is open van maandag tot vrijdag tussen 9 en 10 uur.