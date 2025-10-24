Na verrassende wending: MNM-dj Sander Gillis klokt af op 14.55 uur en breekt daarmee zijn eigen record

Deze namiddag om 14.55 uur drukte MNM-dj Sander Gillis op de knop in zijn radiostudio zonder tijd en kwam er een einde aan een spraakmakende week Sander tegen de tijd. Hij doet het daarmee een halfuur beter dan vorige editie.

Hoewel hij er deze middag nog pal op zat, maakte zijn tijdsbesef in de laatste uren toch nog een verrassende wending en week hij nog af van de tijd. Een klein verschil van een uur, en dat bovenop een uitzonderlijke prestatie: een week lang leven in een bubbel, zonder daglicht, en bijna non-stop radio maken. Sander stapte na 103 uur radio uit zijn studio op het Martelarenplein in Leuven en ontdekte daar, samen met zijn MNM Ochtendshow-collega’s Maureen en Imane, op de levensgrote chronometer hoe laat het écht was.

Sander Gillis: 'Wat een crazy week, waanzin wat er hier allemaal gebeurd is! Bedankt aan het team van MNM en VRT dat dit hier mogelijk maakt. Absurd dat ze iets hebben kunnen bouwen zonder klokken en zonder lekken. Ik kan dat niet vatten. Merci om te luisteren en voor alle berichtjes, het was hier zo goed in Leuven, ik heb me zo goed geamuseerd.'

In Sander tegen de tijd leefde, sliep en maakte Sander opnieuw vijf dagen lang non stop radio in een afgesloten ruimte zonder klokken en zonder daglicht. De uitdaging? Radio maken zonder enig besef van tijd en op het juiste moment (streefdoel vrijdag, 16 uur) uit de studio komen. Na een succesvolle editie vorig jaar, waarbij dit experiment voor het eerst ooit gedaan werd op radio, kreeg Sander tegen de tijd dit jaar een tweede editie op het Martelarenplein in Leuven.

Een week radio zonder tijd

De tweede editie begon sterk: in het begin van de week zat Sander vaak heel dicht op de werkelijke tijd. Donderdag was hij plots het spoor helemaal bijster en zat hij er meer dan drie uur naast. Na een nacht niet geslapen te hebben, zag hij deze ochtend opnieuw het licht want om 10.30 uur klokte hij af op de exacte tijd. Het leek wel of hij deze keer écht beter voorbereid was. Enkele gasten konden toch nog wat twijfel zaaien waardoor hij uiteindelijk slechts een uur afweek van het werkelijke tijdstip.

Luisteraars en gasten deden hun best om Sander van de wijs te brengen. Sommigen probeerden de tijd te doden met creatieve of absurde acties. Céline Van Ouytsel zorgde voor een welnessbehandeling, Bert De Kock ging voor een record frituursnacks eten, Robin Keyaert had het geniale idee om een uur lang 'L'amour Toujours' van Gigi D'agostino af te spelen, Louise Goedefroy kwam lunch maken om 8 uur 's ochtends, Idalie Samad en Pepijn Huysman van Thuis kwamen langs met een groot bord met Thuispersonages om te linken wie met wie samen was, Sergio zorgde voor een Eurovision thema-uur, Piet Piraat zorgde voor een Studio 100 sing-a-long,...

Heel veel mensen leefden mee met Sander en volgden deze aanstekelijke radioweek. Via het MNM-kanaal op VRT MAX konden luisteraars de hele week meekijken en live meechatten in een speciaal ontwikkelde chatbox.

Hoogtepunten en cijfers

Maandag: de start. MNM Ochtendshow-collega's Maureen Vanherberghen en Imane Boudadi zorgden tussen 6 uur en 8 uur nog voor een sfeervolle preshow vanop het dak van de studio zonder tijd. Burgemeester Mohamed Ridouani gaf het symbolische startsein door de deur van de studio te sluiten. Sander zag op dat moment voor het eerst de studio waarin hij een week zou verblijven.

Maandag: Gert en Marie Verhulst waren te gast. Gert praatte al meteen z’n mond voorbij, en vertelde per ongeluk dat Manu Van Acker in een nieuwe Studio 100 productie zal meedoen.

Dinsdag: een verrassing van formaat! De ex-collega’s van Sander zorgen voor een reünie van de Ketnetwrappers. Leonard Muylle, Thomas Van Achteren, Sien Wynants, Sarah Mouhamou en Charlotte Leysen kwamen langs.

Woensdag: Pommelien Thijs knalde op het dak van de studio zonder tijd, met een akoestische liveset, op een vol Martelarenplein.

Donderdag: Julie Van den Steen kondigt bij Sander aan dat ze opnieuw radio gaat maken bij MNM. Ze namen alvast een 22 minuten stomme vragen op. Die is te herbekijken op VRT MAX.

Cijfers

Sander startte 318 lichtshows in zijn studio

Aantal uren Sander tegen de tijd op de radio: 103

Sander belde met 146 truckers

36 gasten kwamen op bezoek in Sanders studio zonder tijd

Sander vergistte zich 256 keer van tijd

4000 mensen daagden woensdag op voor de akoestische sessie van Pommelien Thijs

Volgend jaar keert Sander tegen de tijd terug voor een nieuwe editie.