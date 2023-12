Na ontslag bij Qmusic keert Sean Dhondt terug op de radio

Goed nieuws voor de fans van Sean Dhondt. Na het ontslag bij Qmusic afgelopen zomer keert Dhondt vanaf vandaag terug op de radio. Dat kondigde hij gisteren aan op Instagram.

Sean Dhondt presenteert van maandag 25 tot en met vrijdag 29 december samen met Ann Van Elsen de 'Top 2000 Holiday edition' op JOE, vanuit het JOE Christmas House op de kerstmarkt van Antwerpen.



Bij zijn laatste woorden op Qmusic kondigde Dhondt zelf al aan dat hij terugkeerde naar de radio. Na een radiostilste van enkele maanden is de comeback nu een feit. Of Sean zo ook een vaste stem van JOE wordt, is nog niet duidelijk.