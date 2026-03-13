Na 12 dagen is het zover: Lize uit Tielt-Winge wint de Camper van Sven & Anke
12 dagen, 31 kandidaten, 75 opdrachten en 2.565 kilometer later, is het zover: de Camper van Sven & Anke heeft een nieuwe eigenaar! Kleuterjuf Lize uit Tielt-Winge wist zeven zenuwslopende opdrachten op rij tot een goed einde te brengen en mag naar huis met de felbegeerde camper.
De spelregels klonken eenvoudig, maar bleken in de praktijk allesbehalve vanzelfsprekend. Toch slaagde Lize erin om elke uitdaging tot een goed einde te brengen. Zo moest ze onder meer een Gouden Oog naar de camper brengen, een datenight organiseren voor 50 koppels à la Lady en de Vagebond, tien postkaarten verzamelen uit tien verschillende landen — mét afgestempelde postzegel — en 5.000 likes verzamelen op haar Instagrampost bij JOE. Die laatste opdracht volbracht ze in amper twee minuten. 'Ik was mijn uitleg nog aan het doen en had plots al 6.000 likes', klinkt het vol ongeloof bij Lize. Daarmee is de missie meer dan geslaagd en heeft de camper eindelijk een winnaar!
Op 2 maart vertrokken JOE-dj’s Sven Ornelis en Anke Buckinx met hun camper op een avontuur dat ze niet snel zullen vergeten. Van slapeloze nachten en technische uitdagingen tot kippenvelmomenten en verrassende wendingen.
JOE-dj’s Sven & Anke: 'Wat een twaalf dagen zijn dit geweest! Met de camper door Vlaanderen trekken en radio maken met de mensen, tussen de mensen: dat was fantastisch! Overal waar we kwamen stonden luisteraars ons op te wachten: langs de weg, op pleinen, met vlaggen, toeters en vaak ook met lekkers voor onderweg. We hebben echt de beste luisteraars, dat hebben ze de voorbije weken opnieuw bewezen. Maar liefst 31 kandidaten waagden hun kans om de Camper van Sven & Anke te winnen, maar Lize uit Tielt-Winge was de enige die erin slaagde om 7 opdrachten tot een goed einde te brengen. Een kleuterjuf en mama met een groot hart voor kinderen die nu volop van haar nieuwe camper gaat genieten. Vlaanderen gunt haar dit zó hard. En wij ook!'
De Camper in cijfers
Twaalf dagen avontuur, dat laat sporen na. In kilometers, in tankbeurten en in véél lekkers dat onderweg in de camper belandde.
2.565 kilometer gereden met de camper
8 keer getankt
37 pakken sandwiches, 20 zakken chips, 15 pakken koeken en 2 potten choco verorberd
224 koffiekoeken, 76 gebakjes en 23 eclairs gekregen van luisteraars
217 keer de stoel van Anke gedraaid
800 keer gezwaaid naar mensen langs de weg
500 keer getoeterd naar de camper
https://joe.be
