Muzikaal talent gezocht voor MNM Rising Star 2023

Jongerenzender MNM geeft vandaag de aftrap voor een nieuwe editie van MNM Rising Star! Tijdens deze jaarlijkse zoektocht naar het strafste muzikale talent in Vlaanderen kan je in de voetsporen treden van Judith en OLIVIA.

Met MNM Rising Star wil VRT jong talent in Vlaanderen ten volle ondersteunen en stimuleren. De winnaar krijgt de kans om een single op te nemen en uit te brengen.

Steven Lemmens, nethoofd MNM: 'Ons land barst van het muzikaal talent. En dat talent geven we bij MNM graag een extra zetje. Niets mooier dan jonge mensen de kans te geven om hun muzikaliteit aan de wereld te laten zien. Vandaag nog onbekend, maar morgen misschien 'MNM Rising Star'. Aarzel dus niet om je in te schrijven.'

Deze zesde editie zetelen enkele grote namen in de jury: Nederlandse rapper Snelle, Metejoor en Laura Tesoro. Voor Metejoor startte de weg naar de top toen hij in 2018 een talentwedstrijd bij MNM won. Ex-finalisten van MNM Rising Star als OLIVIA, Chérine, Hunter Falls en RAPHA kregen de afgelopen jaren airplay op radio en tv.

Dat de wedstrijd een springplank is voor een muzikale carrière blijkt ook uit het succes van Judith, die vorig jaar 'MNM Rising Star' won: 'MNM Rising Star heeft mijn leven totaal veranderd. Niet alleen is het een geweldige ervaring, er zijn daarna ook deuren voor mij opengegaan waarvan ik niet eens wist dat ze bestonden.'

Ben je klaar om de pannen van het dak te zingen, en niet enkel onder je douche? Ken jij iemand met een sluimerend muzikaal talent dat je een boost wilt geven? Inschrijven voor MNM Rising Star kan vanaf vandaag door een cover in te sturen via TikTok met de vermelding #mnmrisingstar. Vorig jaar leverden deze TikTok-video's in totaal meer dan 1,3 miljoen views op. De inschrijvingen lopen nog tot en met zondag 7 mei. De uiteindelijke finale zal plaatsvinden op 26 mei op het grootste podium van het land in het Sportpaleis.