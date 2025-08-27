MNM zorgt voor groots nostalgisch meezingfeest op Junior Eurosong The Party

Voor het eerst in jaren brengt MNM de iconische Junior Eurosong-sterren opnieuw samen, want in het voorjaar van 2026 staat onder andere Laura Omloop live op het podium van de Lotto Arena voor een nostalgische avond in het teken van Junior Eurosong. Dat maakten Sander, Maureen en Imane bekend in 'De MNM Ochtendshow'.

Tijdloze meezingers

Tussen 2003 en 2013 groeide een hele generatie kinderen op met de muziek en artiesten ​ van Eurosong for kids, later Junior Eurosong. Het VRT-programma leverde tijdloze meezingers op als 'Een tocht door het donker' van Thor, 'Hé doe maar mee' van Tonya of 'Zo verliefd (Yodelo)' van Laura Omloop. Deze en andere hits vormen voor veel twintigers en prille dertigers van nu dé onbetwiste soundtrack van hun jeugd, en zijn ook vandaag nog populair op cantussen en chirofuiven. Speciaal voor Junior Eurosong: The Party worden deze hits voor het eerst in jaren nog eens live gebracht door de artiesten van toen.

Nostalgie

Op zaterdag 28 maart 2026 dompelt MNM alle jongvolwassenen dus nog eens onder in de onbezorgde sfeer van hun jeugd. Op de affiche staan een hele reeks ex-deelnemers aan Junior Eurosong, waaronder Laura Omloop. Zij vertegenwoordigde in 2009 al jodelend ons land op het Junior Eurovisiesongfestival in Oekraïne, waar ze met de instant klassieker ‘Zo verliefd (Yodelo)’ een knappe vierde plaats scoorde.

Laura Omloop: 'Ongelooflijk dat het al meer dan 15 jaar geleden is dat ik Junior Eurosong won. Het was een avontuur dat mijn leven veranderd heeft, en waar ik nu nog altijd met een heel warm gevoel op terugkijk. Ik voel de zenuwen nu al opborrelen als ik denk aan de Lotto Arena, maar ik ben er zeker van dat we er met z’n allen een onvergetelijk feel-good feestje van gaan maken!'

Naast Laura Omloop werden vanmorgen nog enkele andere namen aangekondigd: Mijn Broer En Ik met het aanstekelijke ‘Knallen’ uit 2007. Uit dezelfde editie zullen The Dalton Sisters onder andere hun hit ‘Verander de wereld’ live op het podium brengen. En ook de winnaar uit 2013, Pieter (Vreys, ook bekend als Oscar in het nieuwe seizoen van #LikeMe), zal nog één keer zijn winnend lied van toen zingen. Nu vrijdag en in de weken die volgen kondigt MNM nog meer artiesten aan die live zullen optreden.

Voor en na de live performances zullen MNM-dj’s Nina Black, Magik en 5napback voor ambiance zorgen, uitsluitend met hits uit de beginjaren van dit millennium: van Natasha Bedingfield en The Black Eyed Peas tot K3 en Natalia. Het evenement wordt in goede banen geleid door niemand minder dan MNM-presentatoren Manu Van Acker en Charlotte Sieben, zélf als kind notoire fans van Junior Eurosong.

Manu Van Acker en Charlotte Sieben: 'Wij bouwen al eens graag een feestje in de MNM-studio op vrijdagavond, en het is zalig dat we dit nu ook gaan mogen doen in de Lotto Arena op zaterdagavond. En dat op de tonen van alle songs die onze jeugd gekleurd hebben, wij gaan zó hard meezingen. We rekenen wel op het publiek om massaal met ons mee te zingen, anders wordt het misschien een heel klein beetje gênant.'

Over Junior Eurosong

Tussen 2003 en 2013 ging dit tv-programma elk jaar op zoek naar jong muzikaal talent om met een zelfgeschreven lied België te vertegenwoordigen op het Junior Eurovisiesongfestival. Het leverde hits op als 'De vriendschapsband' van X!nk, 'Een tocht door het donker' van Thor, 'Get Up!' van Jill & Lauren en vele anderen. Artiesten als Max Colombie, Mathieu Terryn en Aaron Blommaert zetten er hun allereerste muzikale stappen in een professionele context.

Junior Eurosong The Party, op zaterdag 28 maart 2026 in de Lotto Arena in Antwerpen. De ticketverkoop start op vrijdag 29 augustus om 9.00 uur via www.junioreurosongtheparty.be.