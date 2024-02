MNM ontketent jong talent met 'Student Late Night' en talentenoproep

MNM gaat in de krokusvakantie weer van start met een nieuwe editie van het succesvolle 'Student Late Night', waarbij jonge mediastudenten de radiowereld onveilig maken op de jongerenzender van VRT.

Nog voor het zover is, pakt MNM uit met nog een knaller om jong talent in de spotlight te zetten en doet de zender een oproep voor nieuwe stemmen. Drie weken lang staan de deuren van MNM wijd open voor iedereen die droomt van een carrière bij de zender. Een echte springplank voor radiotalent! Onder meer Laura Govaerts en Manu Van Acker begonnen op die manier aan hun carrière en groeiden uit tot vaste MNM-dj’s.

Presenteer jij binnenkort bij MNM?

Vanaf vandaag lanceert MNM drie weken lang een oproep voor nieuw radiotalent. Tot en met 25 februari kan iedereen met een passie voor radio zich inschrijven en tonen wat ze in hun mars hebben. MNM organiseert deze dagen al enkele jaren. Enkele bekende stemmen van nu werden ook ontdekt tijdens deze talentendagen.

Manu Van Acker: 'Ik zag een oproep voor de talentendagen van MNM en heb mij daarvoor ingeschreven. Ik moest een stemtest doen en nadien ben ik aan een intensief traject begonnen. De hele zomer ben ik opgeleid en moest ik enorm veel oefenuitzendingen maken. Dat werd geëvalueerd en uiteindelijk kreeg ik te horen dat ik mocht beginnen. Ik kon het eerlijk gezegd eerst niet geloven.'

Inschrijven kan via de jobsite van VRT.

Jong radiotalent presenteert 'Student Late Night'

Van maandag 12 februari tot en met zaterdag 17 februari krijgen enkele hogescholen de kans om met hun radiotalent aan de slag te gaan bij MNM tijdens de 'Student Late Night'. Zo stimuleert MNM jong talent door een week lang de zender uit handen te geven. De deelnemende studenten presenteren telkens van 21.00 tot 23.00 uur hun eigen programma, waarbij ze dieper ingaan op een specifiek thema. Ze ontvangen de nodige professionele omkadering en worden begeleid door MNM-dj Evelyn De Backer. 'Student Late Night' is ondertussen al toe aan zijn elfde editie.

De hogescholen en hun uitzenddata:

Maandag 12 februari: Thomas More Mechelen

Dinsdag 13 februari: Howest Kortrijk

Woensdag 14 februari: AP Antwerpen

Donderdag 15 februari: PXL Hasselt

Vrijdag 16 februari: Artevelde Gent

Zaterdag 17 februari: RITCS Brussel

VRT heeft een lange traditie in het zoeken naar & ontdekken van jong talent. Voor MNM zijn de 'Student Late Night' en de oproep voor nieuw radiotalent twee belangrijke initiatieven van de jongerenzender die continu op zoek is naar nieuw talent. Zo wil de zender jongeren inspireren en stimuleren om hun eigen weg in de digitale media te vinden. Er konden al verschillende MNM-dj’s aan de slag bij de zender dankzij deze springplank. Onder meer Dorianne Aussems, Kawtar Ehlalouch, Robin Keyaert, Manu Van Acker en Laura Govaerts gingen hen al voor.