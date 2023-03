MNM lanceert nieuwe podcastreeks over boeken met Shania Gooris

Naar aanleiding van de jeugdboekenmaand start MNM deze donderdag met de gloednieuwe podcast READ THIS!. Niemand minder dan Shania Gooris schuift aan als host en verwelkomt elke aflevering 'BookTokkers' uit de populaire lezerscommunity op TikTok. Samen nemen ze telkens één titel uit het young adult genre onder de loep.

Geen recensies, maar levenslessen

Vandaag trekken honderdduizenden lezers naar TikTok om er boeken aan te bevelen en bespreken. Voor READ THIS! nodigt Shania Gooris wekelijks twee van deze BookTokkers uit om te praten over een boek uit het populaire young adult genre. Zelf verslindt Shania boeken en haalt ze er ook thema's en levenslessen uit:

Shania Gooris: 'Dankzij boeken kan ik me onderdompelen in een andere wereld. Daarin haal ik ook inspiratie voor hoe ik bepaalde zaken kan aanpakken in het echte leven. Het is fijn om je voor een tijdje te verdiepen in een andere werkelijkheid, maar erna moet je natuurlijk wel terugkeren naar de realiteit.'

Als 22-jarige studeert Shania, dochter van Kelly Pfaff en Sam Gooris, communicatie en marketing in Antwerpen. Met READ THIS! wil ze haar liefde voor het lezen ten volle delen met haar luisteraars.

Deze boeken kan je alvast lezen:

Daisy Jones & The Six van Taylor Jenkins Reid

Vrees Me van Tahereh Mafi

In het vervloekte hart van Rima Orie

De Grisha van Leigh Bardugo

Onvoorwaardelijk van Colleen Hoover

De Zeven Echtgenoten van Evelyn Hugo van Taylor Jenkins Reid

Liefdeloos van Alice Oseman

De prins en de naaister van Jen Wang

Trots en Vooroordeel van Jane Austen

Eén van ons liegt van Karen M Mcmanus

Vrienden voor het lezen

Met READ THIS! wil VRT zoveel mogelijk jongeren aan het lezen brengen en verbinden rond de besproken thema's. De podcast komt er in samenwerking met Vrienden voor het Lezen – Samen voor een Leesoffensief, een campagne van de Vlaamse Regering.

Ben Weyts, Vlaams minister van Onderwijs: 'Misschien waren vroegere leesacties te veel gericht op mensen die eigenlijk sowieso ook al lezen. We mikken met het nieuwe Leesoffensief ook op al wie nauwelijks of niet leest. Via TikTok en podcasts hopen we samen met VRT ook hen te bereiken. Je moet jonge mensen niet meteen om de oren slaan met de grootste romans uit de wereldgeschiedenis: het young adult-genre kan jongeren echt aan het lezen krijgen en voor je het weet kom je uit bij Jane Austen.'

READ THIS! is elke donderdag te beluisteren op VRT MAX.