MNM lanceert BLOOT, alles over seks, lichaam en relaties

Zonet maakten Dorianne Aussems en Lotte Vanwezemael in de MNM Ochtendshow bekend dat ze vanaf morgen, dinsdag 23 september, een open gesprek aangaan met de MNM-luisteraars over seks, lichaam en relaties in hun gloednieuwe programma BLOOT.

Elke dinsdag en donderdag tussen 22.00 en 23.00 uur praten ze over evidente en minder evidente dingen. Niets is off-limits!

Het leven zit vol verlangens, verleidingen en verwachtingen. BLOOT is dé plek in Vlaanderen waar openheid centraal staat. Luisteraars mogen vragen stellen, twijfelen en ontdekken. Van mythes ontkrachten tot gênante momenten delen: alles kan, alles mag! Wie ontzettend blij is in een relatie: welkom. Wie geen relatie heeft en daar heel triest over is: welkom. Wie plots geen zin meer heeft in seks en niet weet waarom: ook welkom.

Geen saaie theorie, maar eerlijke antwoorden. BLOOT combineert entertainment met betrouwbare informatie, zodat luisteraars hun gevoelens, gedachten en plezier (her)ontdekken en begrijpen. Iedereen beleeft seks, ons lichaam en relaties op een andere manier. Dorianne, Lotte en de luisteraars gaan daar samen over praten, leren en elkaar misschien zelfs inspireren. BLOOT zorgt ervoor dat er eindelijk ruimte is om te praten over thema’s die ons allemaal raken, maar waarover we vaak te weinig durven spreken.

Dorianne Aussems: 'Praten over seks met vrienden? Als ik voor mezelf spreek, doe ik dat echt te weinig. Terwijl dat part of our lives is. Wees gerust, over mensen die ik méér dan leuk vind en over mijn heartbroken tijden bijvoorbeeld, weten ze alles. (lacht) Maar feit is: dat soort zaken die letterlijk bij onze dagen horen, bespreken we niet vaak. En eigenlijk is het gewoon keileuk om daarover door te gaan en dan superherkenbare dingen bij elkaar te horen. Daar gaan we vanaf nu dus voor zorgen bij BLOOT!'

Lotte Vanwezemael: 'Als seksuologe is het voor mij niets nieuw om over seks en relaties te praten, al gebeurt het dan natuurlijk vanuit mijn rol als expert. In BLOOT wil ik nog steeds de grote zus zijn met het wetenschappelijke advies, maar wil ik daarnaast ook een stukje van mezelf leggen. Door te delen met elkaar, creëren we een veilige plek waar alles oké is en waar je als luisteraar misschien wel dingen herkent.'

BLOOT, de radioshow: Elke dinsdag en donderdag live op MNM van 22.00 tot 23.00 uur.

Instagram Live: Vanaf 21.30 uur kunnen luisteraars al meedoen en reageren via Insta.

Special guests: Op donderdag schuift telkens een bekende Vlaming aan.

Iedereen BLOOT: BLOOT trekt ook de straat op en ontdekt hoe we écht denken over seks, lichaam en relaties.

Lotte test BLOOT: Lotte probeert dingen uit – soms hilarisch, soms verrassend – en ontkracht of bevestigt mythes.

Online & on demand: Check BLOOT op de socials van MNM en op VRT MAX.

BLOOT, de podcast: Later komt er ook nog een podcast.