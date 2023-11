MNM JumpJobs helpt kortgeschoolde jongeren sprong wagen naar arbeidsmarkt

1 op 5 van de schoolverlaters zonder diploma heeft na één jaar nog geen werk. Dat blijkt uit het schoolverlatersrapport van de VDAB. Tegelijkertijd is er een piek in vacatures die moeilijk ingevuld raken.

Daarom bundelen VRT, Vlaamse Overheid, Voka en VDAB de krachten met MNM JumpJobs: een campagne die de brug slaat tussen bedrijven en jongeren zonder diploma of werkervaring. Tien dagen lang maakt MNM live radio, telkens vanuit een ander bedrijf, om jongeren te verbinden met (knelpunt)beroepen in verschillende sectoren. Samen met de partners geeft MNM-dj Brahim vandaag de aftrap van MNM JumpJobs bij het transportbedrijf H.Essers.

Er is een job voor iedereen

Durven springen, dat is de boodschap die MNM JumpJobs uitdraagt voor bedrijven én jongeren. Want voor elke vacature is er talent te vinden. Daarom is het belangrijk om als werkgever verder te kijken dan een goed gevuld cv en ook jongeren met een kort- of middengeschoold profiel een kans te geven. MNM JumpJobs wil werkgevers en jongeren een duwtje in de rug geven en hun verhalen in de kijker zetten. Er zijn intussen heel wat mogelijkheden voor jongeren zonder werkervaring, zoals bijleren on the job, en er bestaan verschillende premies voor minder evidente profielen. Zo steunt MNM jongeren bij elke stap in hun leven, en ook bij de sprong naar de arbeidsmarkt.

Jo Brouns, minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw: 'Een eerste werkervaring kan fantastisch zijn, maar evengoed ook wat tegenvallen. Door jonge werknemers met uiteenlopende profielen in verschillende sectoren aan het woord te laten kan MNM JumpJobs jongeren inspireren om hun kans te wagen op de arbeidsmarkt. Tegelijkertijd wordt de werkgever aangemoedigd om nieuwe talenten te ontdekken die een meerwaarde zijn in hun zoektocht naar extra handen. Ik roep werkgevers op om jongeren, ook minder evidente profielen, de kansen te bieden die ze verdienen en te durven investeren in talent.'

De komende twee weken brengt MNM JumpJobs online en on-air ervaringen en inspiratie vanuit tien bedrijven. Brahim gaat in gesprek met jonge werknemers en geeft een inkijk in het reilen en zeilen van verschillende beroepen. Zo kunnen jongeren kennismaken met wat leeftijdsgenoten doen in verschillende sectoren. Elke ochtend blikt hij vooruit met MNM-dj's Kawtar en Keyaert. Daarnaast geeft Chris Sugira, expert economie van nws.nws.nws, op TikTok nog de nodige tips & tricks bij een eerste werkervaring. In 'Generation M' helpt hij luisteraars bij hun zoektocht naar werk. Want er is een job voor iedereen.

Brahim, MNM-dj en gezicht van MNM JumpJobs: 'Je hoeft niet geweldig te zijn om te beginnen, maar je moet beginnen om geweldig te zijn, aldus Zig Ziglar! Ik geloof zeer sterk in het krijgen van kansen en weet dat het voor sommige jongeren moeilijk is om die ene kans te krijgen die hun toekomst kan bepalen. Daarom vind ik MNM JumpJobs een fantastisch project, omdat we onze luisteraars kunnen helpen en bijstaan in de zoektocht naar misschien wel de job van hun leven.'

De komende tien dagen zal MNM uitzenden in onderstaande bedrijven:

Maandag 13/11 H.Essers

Dinsdag 14/11 Defensie

Woensdag 15/11 BASF

Donderdag 16/11 Futech

Vrijdag 17/11 Veolia

Maandag 20/11 Ziekenhuis Geel

Dinsdag 21/11 Agristo

Woensdag 22/11 Stadsbader

Donderdag 23/11 NMBS

Vrijdag 24/11 Departement Onderwijs

MNM JumpJobs is een samenwerking tussen Vlaamse Overheid (Departement Werk en Sociale Economie), VRT, Voka en VDAB.