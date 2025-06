MNM geeft jongeren duwtje in de rug met startkapitaal voor droomwoning

De Vlaming heeft 'de baksteen in de maag', maar een eigen woning kopen of verbouwen is voor veel jongeren simpelweg onhaalbaar geworden. Dat blijkt ook uit het onderzoek Foto van Vlaanderen, een grootschalig onderzoek van VRT Studiedienst dat sinds 2019 in kaart brengt hoe Vlamingen in het leven staan.

Daarin wordt duidelijk dat er bij 18- tot 24-jarigen een grote angst leeft om later geen woning te kunnen kopen. Daarom geeft MNM een duwtje in de rug bij de aankoop of verbouwing. De zender geeft, in samenwerking met Lotto, maar liefst 100 000 euro weg en bouwt zo mee aan de droomwoning van één luisteraar.

MNM-dj Sander Gillis: 'Een eigen woning is voor veel mensen — vrienden, familie, collega’s — een echte droom. Daarom is het een eer om een prijs weg te geven die iemand écht op weg helpt naar een (droom)woning. België telt miljoenen bakstenen, maar er is er maar één die op dit moment een duwtje in de rug kan geven bij de aankoop of verbouwing van een woning, en dat is die van MNM. Dit is misschien wel onze grootste prijs ooit!'

Word baksteenrijk

Sander Gillis, Maureen Vanherberghen en Imane Boudadi gaven maandag 2 juni het startschot van de wedstrijd vanuit Leuven. Daar staat al enkele dagen een mysterieuze container. Vandaag ging die eindelijk open, met daarin een koffer met De MNM Baksteen. En die is heel veel geld waard. De MNM Baksteen heeft een waarde van maar liefst 100 000 euro die één luisteraar kan gebruiken bij de aankoop of verbouwing van een eigen woning.

De komende vier weken brengt MNM verhalen over koopkracht en de uitdagingen bij het kopen van een eigen woning. MNM wil het thema aankaarten en een antwoord bieden op de vele vragen die jongeren hier over hebben. Ondertussen kunnen luisteraars zich inschrijven om deze zotte prijs te winnen.

Live finale

Op maandag 23 juni start de spannende finaleweek. Sander, Maureen en Imane presenteren een hele week non-stop van 6.00 uur tot middernacht. Luisteraars kunnen elk uur een baksteen veroveren om deel te nemen aan de grote finale. Op 27 juni volg je live de finale op MNM én op VRT MAX. Dan weten we wie van de 100 baksteenhouders de kostbare MNM Baksteen wint en een duwtje in de rug krijgt om te bouwen aan een droomwoning.