Mis niets van de eedaflegging van Joe Biden bij de VRT

In Washington DC wordt op dit moment alles in gereedheid gebracht voor de eedaflegging van de 46ste president van de Verenigde Staten, Joe Biden.

Nog nooit werden zo'n verregaande beveiligingsmaatregelen getroffen voor een inauguratie van een nieuwe president. VRT NWS brengt dit historisch moment op woensdag 20 januari volledig live van 17.00 tot 18.30 uur op Canvas, vrtnws.be, in de app en op Radio 1 met verslaggeving van Björn Soenens, Thomas De Graeve en Veerle De Vos.

Björn Soenens en Thomas De Graeve zijn in Washington DC en brengen live verslag uit tijdens de uitzending van de inauguratie op Canvas op 20 januari. Björn staat op The National Mall, Thomas volgt vanuit een locatie in de stad. Later op de avond brengen Björn en Thomas ook toelichting in 'Het Journaal' en 'Terzake'.

De uitzending van de eedaflegging is op Canvas te volgen met live-ondertiteling via 888.

VRT NWS streamt vanaf 17.00 uur op vrtnws.be en in de app. De live- blog volgt de laatste ontwikkelingen op de voet.

Veerle De Vos is voor nieuws en duiding op de radio in Washington. 'De Wereld Vandaag' op Radio 1 zorgt ervoor dat luisteraars niets hoeven te missen van de inauguratie. Veerle brengt ook verslag uit in het radionieuws.

Voor wie helemaal mee en voorbereid wil zijn, is er de dag voordien, op dinsdag 19 januari, na 'Het Journaal' van 13.00 uur een VRT NWS Live waarin VS-correspondent Björn Soenens vragen van kijkers en luisteraars over de politieke situatie in de VS beantwoordt. Vanaf 13.30 uur op vrtnws.be, in de app en op de facebookpagina van VRT NWS.

Canvas brengt op 19 januari om 23.00 uur de PBS-documentaire 'President Biden', die het verhaal brengt van de crisissen en persoonlijke tragedies uit het leven van de nieuwe president en hoe die hem kunnen voorbereiden op de moeilijke weg die voor hem ligt.