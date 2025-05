Michèle Cuvelier verlaat Studio Brussel en wordt het nieuwe cultuurgezicht van Radio 1

VRT ​wil de Vlaamse luisteraars en kijkers nog meer inspireren en mobiliseren en cultuurbeleving bij de publieke omroep extra onder de aandacht brengen. In het najaar pakt Radio 1 uit met een nieuw multimediaal cultuurproject: een nieuw cultuurprogramma op locatie en een vodcast over cultuur. Michèle Cuvelier zal deze concepten een stem en een gezicht geven.

Zo wordt Michèle de presentator van het nieuwe cultuurprogramma op locatie. Het ​ programma is de opvolger van de huidige Culture Club en zal cultuur en alles wat je vrije tijd boeiend kan invullen, in de breedste vorm belichten: van tentoonstellingen tot ​ literatuur, theater, dans, games en meer. ​



Daarnaast zal Michèle een nieuwe vodcast over cultuur presenteren, die laatavond ook op VRT Canvas te zien zal zijn.



Verder zal Michèle ​ in de vooravond op weekdagen afwisselend ​ met de andere presentatoren het programma Voorproevers hosten, met telkens een eigenzinnige keuze uit het non-fictie-aanbod van boeken, podcasts en documentaires.



Cultuur is, naast muziek, de andere grote passie van Michèle. Ze is dan ook de geknipte persoon om deze nieuwe programma’s vorm te geven. Daarom maakt ze na 10 mooie jaren bij Studio Brussel de overstap naar Radio 1.



Michèle Cuvelier: "Aan alle mooie liedjes komt een eind. Na tien wervelende jaren - en ontelbaar veel liedjes aan te kondigen - bij Studio Brussel weet ik dat als geen ander. Nu is het tijd voor een nieuw hoofdstuk. Ik voel de laatste tijd de tintelende drang om te gaan verdiepen. Ik wil ook graag ruimte geven aan mijn hart voor álle vormen van kunst en 'makerschap'. Life is music, maar life is ook boeken, theater, expo, podcasts, fotografie, series, gaming, mode, cinema - van high naar low brow en alles daartussen. De rol van cultuurvrouw opnemen voelt spannend, maar tegelijkertijd ook zo juíst. Met liefde en dankbaarheid zwaai ik af bij Studio Brussel en wandel met brede glimlach binnen bij Radio 1. De zender waar ik stage deed tijdens mijn studies Woordkunst en waarvan ik altijd voelde dat ik er ooit opnieuw zou belanden. Aan alle mooie liedjes komt een eind. Maar op de radio is er altijd een volgend liedje. Misschien klinkt het zelfs mooier."



Michèle Cuvelier werkt sinds 2015 voor VRT. Ze deed in het voorjaar van 2015 mee aan Studio Dada, een project waarin Studio Brussel op zoek gaat naar nieuw radiotalent. Vanaf september 2015 presenteerde ze het programma Zender. In januari 2016 volgde ook De Maxx, het zaterdagnamiddagprogramma. ​ In 2018 presenteerde ze De Warmste Week met Eva De Roo en Otto-Jan Ham. ​



Vanaf 4 februari 2019 presenteerde Cuvelier het ochtendprogramma op Studio Brussel. Vanaf september 2021 presenteert ze daar ’s avonds ​ Fanclub. Sinds 2016 presenteerde ze in de zomers de festivalradio, uitgezonden vanop de grote festivals. Ze nam ook live podiumpresentaties voor haar rekening, oa op TW Classic, Rock Werchter en Crammerock. Cuvelier maakte in 2022 de podcast Hey Paul over één van haar idolen Paul McCartney. Op VRT Canvas presenteerde Cuvelier einde ​ december van 2021 tot 2024 De tijdloze naar het gelijknamige radioprogramma op Studio Brussel. Sinds januari 2023 presenteert ze van maandag tot donderdag op Studio Brussel het avondprogramma Radar. Verder presenteerde en interviewde ze artiesten voor het overzicht van Rock Werchter 2022, 2023 en 2024 en Pukkelpop 2023 en 2024 op VRT Canvas en VRT MAX.