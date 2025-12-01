Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW
Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW
Dit zijn de kandidaten van de achtste week van 'De Slimste Mens ter Wereld'

Michael Jackson grootste hitleverancier in 'Nostalgie Top 3000'

maandag 1 december 2025
Foto: © Nostalgie 2025

De decembermaand wordt warmer dan ooit op Nostalgie. Vanaf maandag 1 december tot en met vrijdag 19 december duikt de zender opnieuw in de beste muziek ooit gemaakt met de 5de editie van de Nostalgie Top 3000.

Drie weken lang brengen de Nostalgie-dj’s de grootste hits en publieksfavorieten samen in wat de luisteraars zelf omschrijven als 'de ultieme eindejaarslijst'. 


De Top 3000 groeit jaar na jaar 
De Nostalgie Top 3000 is in vijf edities tijd uitgegroeid tot een vaste waarde in december. 

Enkele sterke cijfers
Meer dan 2,8 miljoen Vlamingen luisterden vorig jaar minstens één keer naar de Top 3000. 
Meer dan 80.000 stemmen voor deze editie. 

In 2024 haalde 'Bohemian Rhapsody' voor de derde keer de nummer 1. 
Staat in 2025 opnieuw een klassieker op nummer 1? Of gaat een nieuwe generatie artiesten voor de troon? Dat ligt volledig in handen van de luisteraar. ​ 

De nieuwe trends in de Nostalgie Top 3000 
Michael Jackson blijft onbetwistbaar de populairste artiest met maar liefst 33 noteringen, gevolgd door Madonna (29), ABBA (27), Queen (26) en Clouseau (23). 

Opvallend dit jaar: de comeback van de grote stemmen. Mariah Carey en Whitney Houston winnen elk 6 extra noteringen, terwijl Celine Dion er 4 bij krijgt. Ook crooner Michael Bublé wordt populairder dan ooit, met 4 extra songs én de hoogste nieuwkomer: Everything op nummer 314. 

De Nostalgie-luisteraar brengt ook een postuum eerbetoon aan artiesten die dit jaar overleden: George Kooymans (Golden Earring) staat er 3 keer in, Rob De Nijs 5 keer, en Jimmy Cliff 4 keer. 

Het Nostalgie Top 3000 Muziekcafé trekt naar Gent op zaterdag 13 december 
Dit jaar trekt Nostalgie met het Top 3000 Muziekcafé opnieuw de baan op. Op zaterdag 13 december strijkt het team neer in Gent in Stadsbrouwerij Artevelde, waar luisteraars kunnen stemmen op hun beste nummer allertijden en krijgen nadien een gratis Artevelde of een alcoholvrij biertje, een live Nostalgie-reporter ter plaatse sprokkelt de verhalen van luisteraars, 
en de avond afsluiten met dj-sets van Axel Daeseleire, Kevin Janssens en Tony Talboom.

'De Nostalgie Top 3000 is onze muzikale kerstboom in december: elk ornament vertelt een verhaal', zegt Robin Vissenaekens, programmadirecteur bij Nostalgie. 'Songs krijgen opnieuw betekenis wanneer luisteraars ze samen beleven. Dat maakt deze lijst uniek en meteen de beste lijst aller tijden van Vlaanderen.'

De Nostalgie Top 3000 hoor je elke dag van 7.00 tot 21.00 uur op Nostalgie, tot en met vrijdag 19 december. Tijdens de nacht hoor je de Nostalgie Top 3000 Replay non stop.


Taylor Swift - The Life Of A Showgirl (Sweet And Vanilla Perfume) (LP)
CD
Beste Zangers Seizoen 2025 (CD)
CD
Metejoor - 3 (CD)
CD
Persbericht Nostalgie
https://nl.nostalgie.be/
Meer artikels over Nostalgie
Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

'Blind Getrouwd' (VTM)

Na een week volledige focus ontmoeten de koppels elkaar voor het eerst en dineren samen onder toeziend oog van de experten. Daarna volgt een diepgaand gesprek en start in België de uitdagende fase van het samenwonen.

'Blind Getrouwd', om 20.35 uur op VTM.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 21:00
    Het Huis
    06:00
    Wordt aangekondigd
  • 20:35
    De Afspraak
    23:10
    90 minutes
  • 20:25
    Sporza: WK Basketbal Mannen Kwalificatie 2027
    06:00
    Wordt aangekondigd
  • 20:35
    Blind getrouwd
    06:00
    Wordt aangekondigd
  • 20:35
    Nemesis
    06:00
    Wordt aangekondigd
  • 20:35
    After Earth
    06:00
    Wordt aangekondigd
  • 20:35
    Public Enemies
    06:00
    Wordt aangekondigd
  • 20:35
    Looks Like Christmas
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 20:35
    Matlock
    00:55
    SOS Piet
  • 20:00
    De Tafel van Gert
    06:00
    Wordt aangekondigd
  • 20:35
    The Switch
    06:55
    Friends
  • 20:35
    The First 48 Presents Critical Minutes
    06:40
    Evil
  • 20:35
    Christmas at Maple Creek
    05:00
    Geen uitzending
  • 20:30
    Buried in the Backyard
    06:50
    Cold Justice
  • 21:07
    Business Branding
    06:00
    Wordt aangekondigd
  • 21:01
    Hallo Roger
    22:00
    Wordt aangekondigd
  • 21:00
    Peppe's Emilia-Romagna
  • 21:00
    All Creatures Great and Small
    00:50
    Happy Valley
  • 20:35
    The Equalizer
    07:00
    Storage Wars
  • 20:35
    Hunted
    07:00
    NOS Journaal 07.00 uur
  • 20:25
    Radar
    07:00
    NOS Journaal met gebarentaal
  • 20:25
    Van Roosmalen & Groenteman
    07:00
    Ta-daaa!