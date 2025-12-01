Michael Jackson grootste hitleverancier in 'Nostalgie Top 3000'

De decembermaand wordt warmer dan ooit op Nostalgie. Vanaf maandag 1 december tot en met vrijdag 19 december duikt de zender opnieuw in de beste muziek ooit gemaakt met de 5de editie van de Nostalgie Top 3000.

Drie weken lang brengen de Nostalgie-dj’s de grootste hits en publieksfavorieten samen in wat de luisteraars zelf omschrijven als 'de ultieme eindejaarslijst'.

De Top 3000 groeit jaar na jaar

De Nostalgie Top 3000 is in vijf edities tijd uitgegroeid tot een vaste waarde in december.

Enkele sterke cijfers

Meer dan 2,8 miljoen Vlamingen luisterden vorig jaar minstens één keer naar de Top 3000.

Meer dan 80.000 stemmen voor deze editie.

In 2024 haalde 'Bohemian Rhapsody' voor de derde keer de nummer 1.

Staat in 2025 opnieuw een klassieker op nummer 1? Of gaat een nieuwe generatie artiesten voor de troon? Dat ligt volledig in handen van de luisteraar. ​

De nieuwe trends in de Nostalgie Top 3000

Michael Jackson blijft onbetwistbaar de populairste artiest met maar liefst 33 noteringen, gevolgd door Madonna (29), ABBA (27), Queen (26) en Clouseau (23).

Opvallend dit jaar: de comeback van de grote stemmen. Mariah Carey en Whitney Houston winnen elk 6 extra noteringen, terwijl Celine Dion er 4 bij krijgt. Ook crooner Michael Bublé wordt populairder dan ooit, met 4 extra songs én de hoogste nieuwkomer: Everything op nummer 314.

De Nostalgie-luisteraar brengt ook een postuum eerbetoon aan artiesten die dit jaar overleden: George Kooymans (Golden Earring) staat er 3 keer in, Rob De Nijs 5 keer, en Jimmy Cliff 4 keer.

Het Nostalgie Top 3000 Muziekcafé trekt naar Gent op zaterdag 13 december

Dit jaar trekt Nostalgie met het Top 3000 Muziekcafé opnieuw de baan op. Op zaterdag 13 december strijkt het team neer in Gent in Stadsbrouwerij Artevelde, waar luisteraars kunnen stemmen op hun beste nummer allertijden en krijgen nadien een gratis Artevelde of een alcoholvrij biertje, een live Nostalgie-reporter ter plaatse sprokkelt de verhalen van luisteraars,

en de avond afsluiten met dj-sets van Axel Daeseleire, Kevin Janssens en Tony Talboom.

'De Nostalgie Top 3000 is onze muzikale kerstboom in december: elk ornament vertelt een verhaal', zegt Robin Vissenaekens, programmadirecteur bij Nostalgie. 'Songs krijgen opnieuw betekenis wanneer luisteraars ze samen beleven. Dat maakt deze lijst uniek en meteen de beste lijst aller tijden van Vlaanderen.'

De Nostalgie Top 3000 hoor je elke dag van 7.00 tot 21.00 uur op Nostalgie, tot en met vrijdag 19 december. Tijdens de nacht hoor je de Nostalgie Top 3000 Replay non stop.