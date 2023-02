Metejoor op 1 in de 'Radio2 Benebene1000'

Op vrijdag 27 januari gaf Catherine Vandoorne het startschot van de tweede 'Radio2 Benebene1000' met de allerbeste hits van bij ons. Niemand minder dan Metejoor kaapte zonet de eerste plaats met 'Dit is wat mijn mama zei'.

Hij springt uit het niets naar de nummer één, wat hem meteen de beste nieuwkomer in de lijst maakt. The Wallace Collection behaalt zilver met 'Daydream' en Gorky vervolledigt de top drie met 'Mia'.

Extra veel muziek van eigen bodem op Radio2 Benebene tijdens de Week van de Belgische muziek. Catherine Vandoorne, Christel Van Dyck, Lars De Groote en Herbert Verhaeghe loodsten de luisteraars de afgelopen tien dagen door de lijst van de 'Radio2 Benebene1000'. Vandaag kregen zij het gezelschap van The Starlings, Willy Sommers en Margriet Hermans en werden de laatste twee uren gelijktijdig op Radio2 en Radio2 Benebene uitgezonden.

'Radio2 Benebene1000'

Voor het tweede jaar op rij konden de luisteraars van Radio2 Benebene genieten van de allerbeste hits van bij ons tijdens de Week van de Belgische muziek. Metejoor volgt Willy Sommers op die vorig jaar met 'Laat de zon in je hart' de eerste plaats behaalde. Opvallend is dat de top tien uit maar liefst negen Nederlandstalige nummers bestaat. Ook de meerderheid van de top 1000 is Nederlandstalig, want er werden 615 Nederlandstalige nummers gekozen door de Radio2-luisteraars. Ze kiezen ook voor opvallend jonge nummers, bijna 70% van de lijst bestaat uit nummers van de jaren 90 of jonger. De koning van de lijst is Will Tura die 25 keer genoteerd staat. Hij wordt op de voet gevolgd door Clouseau (21x) en Soulsister (17x).

Top 10:

1. Metejoor - Dit is wat mijn mama zei

2. The Wallace Collection - Daydream

3. Gorky -Mia

4. Willy Sommers - Laat de zon in je hart

5. Will Tura - Eenzaam zonder jou

6. Clouseau - Nobelprijs

7. Metejoor feat. Babet - 1 op een miljoen

8. Nicole & Hugo - Goeiemorgen, morgen

9. Ann Christy - De roos

10. Stan Van Samang - Een ster

Tijdens de Week van de Belgische muziek kleurt Radio2 Belgisch met -naast de 'Radio2 Benebene1000'- de derde editie van de succesvolle muziekreeks van 'Achter de Artiest'. Hierin zet Radio2 opnieuw de spotlights op de bandleden van bekende artiesten. Na onder anderen Niels Destadsbader, Metejoor en Meskerem Mees in de vorige edities zijn Belgische artiesten Axelle Red, Bazart en Maskim aan de beurt.

'Achter de Artiest': seizoen 1, 2 en 3 te bekijken op VRT MAX.