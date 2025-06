Metejoor & LUNA, Red Sebastian en DJ Licious openen officieel het Q-Beach House

Volgende week, zaterdag 28 juni, opent de mooiste radiostudio van het land: het Q-Beach House. Niemand minder dan Metejoor & LUNA, Red Sebastian en DJ Licious zetten met live optredens op het strand van Oostende de toon voor een zwoele, muzikale zomer.

Maarten & Dorothee belden de vier artiesten vanochtend op om te dubbelchecken of de officiële opening van het Q-Beach House zéker in hun agenda stond.

Nog geen vakantieplannen? Van 28 juni tot en met zondag 31 augustus zie je in het Q-Beach House in Oostende de Q-dj’s live aan het werk en geniet je met je tenen in het zand van Sunset Concerten en live optredens. En dat allemaal met zicht op zee en een Q-Cocktail of mocktail in de hand.

Praktisch

​Het Q-Beach House opent op zaterdag 28 juni de deuren om 10u. Tussen 13u en 16u is er dé officiële opening, met optredens van Metejoor & LUNA, Red Sebastian en DJ Licious. Luisteraars, zonnekloppers en muziekliefhebbers zijn er elke dag welkom van 10u tot 22u.

​Je vindt het Q-Beach House in Oostende, tussen het Casino en De Koninklijke Gaanderijen, ter hoogte van de Kemmelbergstraat.