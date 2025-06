Metejoor & LUNA, Red Sebastian en DJ Licious openen het Q-Beach House in Oostende

Vandaag, op zaterdag 28 juni, opende de mooiste radiostudio van het land: het Q-Beach House op het strand van Oostende. Q-dj's Jolien Roets, Vincent Fierens en Matthias Vandenbulcke mochten het 'spreekwoordelijke lintje' doorknippen.

Topartiesten Metejoor & LUNA, Red Sebastian en DJ Licious veroorzaakten een ware hittegolf vanop het podium en gaven daarmee de aftrap van een zwoele, muzikale zomer. En ook John Crombez, de burgemeester van Oostende, kwam langs in de radiostudio om de Q-dj’s en de luisteraars officieel welkom te heten in zijn badstad.

Q-dj’s Jolien Roets, Vincent Fierens en Matthias Vandenbulcke: 'Gisteren stonden we nog met bijna 19.000 luisteraars en feestvierders in Flanders Expo in Gent tijdens hét feest van het jaar, De Foute Party. Maar intussen hebben we onze glitters, pluimen en neon-tanktops ingeruild voor een Hawaii-shirt, flipflops en een zonnebril. De zomer is officieel begonnen! Het wordt een zomer zoals we die bij Qmusic gewend zijn: eentje die barst van zon, zee, strand, livemuziek, toffe acties, zomerse tapas, Q-Movie Nights en heerlijke cocktails. We kijken ernaar uit om daar samen met onze luisteraars volop van te genieten!'

Heel de zomer lang brengen de Q-dj’s luisteraars, zonnekloppers en bezoekers naar tropische sferen met live radio vanuit het Q-Beach House in Oostende. Nog tot en met zondag 31 augustus zie je de Q-dj’s live aan het werk en geniet je met je tenen in het zand van livesessies.. Zo kunnen bezoekers ook dit jaar met zicht op zee én een prachtige zonsondergang op de achtergrond genieten van drie Sunset Concerten. Welke (inter)nationale artiesten deze zomer op het podium aan het Q-Beach House kruipen, wordt later bekendgemaakt.

Nieuw deze zomer: de Q-movie Nights. Wanneer de lucht roze kleurt, kijk jij op het strand in open lucht naar een heerlijke film op groot scherm. Maar er valt nóg meer te beleven aan het Q-Beach House. Content Creator Gerben Tuerlinckx daagt een hele zomer lang bekende gezichten uit tijdens zomerse activiteiten. Van een sunset karaoke sessie tot een Kubb toernooi. En op het terras van het Q-Beach House wordt de honger gestild en de dorst gelest met de favoriete tapas, cocktails en mocktails van de Q-dj’s. Ook dit jaar heeft Qmusic trouwens weer heel wat leuke acties voor bezoekers en Q-luisteraars in petto. Kortom, een bezoekje aan het Q-Beach House staat garant voor Maximum Summer. Sea you!

'Het Q-Beach House in Oostende', van 28 juni tot en met zondag 31 augustus op het strand van Oostende.