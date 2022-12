Metejo-HO-HO-or en dj's Raf en Rani openen magisch Joe Christmas House

Een gloednieuw Joe Christmas House boordevol lichtjes en kerstballen en een spetterend live optreden van Metejo-HO-HO-or. Zo verklaart de koning der kerstzenders Joe het kerstseizoen vandaag officieel voor geopend.

Joe-avondduo Raf Van Brussel en Rani De Coninck verzorgden vandaag, vrijdag 9 december, de officiële opening van het Joe Christmas House op de Grote Markt in Antwerpen. Ze deden dat tijdens een speciale uitzending vanaf 16.00 uur, in aanwezigheid van de Antwerpse Burgemeester Bart De Wever. Vanaf 20.00 uur barst het feest volledig los met het eerste live dakconcert van niemand minder dan Metejoor. Nog de hele maand lang tussen 12.00 en 22.00 uur, tot zondag 8 januari, maken de Joe-dj’s er live radio.

Spetterende live optredens en nieuwigheden zoals de Joe Postbus en een LEGO-corner voor kinderen

Het Joe Christmas House heeft er dit jaar een aantal nieuwigheden bij. In de Joe Postbus kunnen luisteraars kaarten achterlaten met hun eindejaarsboodschap voor een speciaal iemand. De Joe-dj’s delen in elk programma de allerleukste berichten op de radio tijdens ‘Postbus Xmas’. Daarnaast kunnen bezoekers aan het haardvuur de verschillende digitale themazenders uit de Joe-familie ontdekken. De kleinsten kunnen dan weer naar hartenlust pakjes bouwen in de LEGO-corner. Voor elk bouwwerkje dat via social media gedeeld wordt, doneert LEGO een set aan kinderen in armoede.

Daarnaast wordt het Joe Christmas House ook dit jaar het mooiste podium van het land met een pak artiesten die hun grootste hits live brengen. Zo zorgen onder andere Pat Krimson & Loredana, Niels & Wiels, Axelle Red, The Dinky Toys en Urbanus elk voor een spetterend én gratis optreden. Wanneer deze muzikale gasten precies langskomen, wordt later bekendgemaakt. Als afsluiter zorgt Joe-dj Bart-Jan Depraetere op 8 januari voor een Top 2000 Singalong slotconcert waarbij iedereen luidkeels kan meezingen met de beste hits aller tijden. Alle optredens zijn live te volgen op de radio, via Joe.be en in de Joe-app.

Sven Ornelis onthult tussenstand Pakje van je Hart: al meer dan een half miljoen euro ingezameld voor kinderen in armoede

'Dankzij de gigantische gulheid van Vlaanderen en van de luisteraars van Joe zitten we momenteel aan het prachtige bedrag van 508.450 euro!' Zo maakte Sven Ornelis vanmorgen de voorlopige tussenstand van de actie Pakje van je Hart bekend bij Joe. Twee weken geleden riep hij samen met ambassadeurs Anke Buckinx, Raf Van Brussel, Rani De Coninck en Jelle Cleymans heel Vlaanderen op om kerstcadeautjes te schenken aan kinderen die opgroeien in armoede. En dat heeft Vlaanderen dus al massaal gedaan. Het uiteindelijke eindresultaat van de actie wordt onthuld tijdens een speciale slotshow op donderdag 15 december tussen 16u00 en 18u00 vanuit het Joe Christmas House. Die dag komt Regi langs met Arno & Melanie, de twee winnaars van het afgelopen seizoen van Regi Academy, en ook Pauline die het eerste seizoen won, komt mee.

Wie een Pakje van zijn Hart wil schenken, kan dat de komende week nog doen in het Joe Christmas House op de Grote Markt in Antwerpen, online via de Joe Pakjesshop of via de Joe Pakjestruck die doorheen heel Vlaanderen trekt. Daar kwamen de afgelopen weken onder andere Koen Wauters, Andy Peelman, Tom Dice & Kato Callebaut, Bruno Vanden Broecke en Wim Soutaer al langs om de actie te steunen. En ook Burgemeester Bart De Wever steunde vandaag de actie tijdens de opening van het Joe Christmas House: 'We mogen het spirituele bij kerst niet vergeten. Delen met en geven aan anderen die het moeilijk hebben, dat is eigenlijk een eeuwenoude traditie. Het is heel mooi dat jullie dit doen.' Hij nam ook de tijd om zelf een pakje te schenken.

Non-stop kerstmuziek op digitaal kanaal 'Joe Christmas'

Wie niet genoeg krijgt van kerstmuziek, kan luisteren naar het digitale radiostation Joe Christmas. Deze extra Joe-zender brengt non-stop heel wat kerstklassiekers, maar ook nieuwe kersthits. Joe Christmas is 24 op 24 te beluisteren via de Joe-website en de Joe-app.