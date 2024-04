Metalfans zweren trouw aan Metallica in 'De Zwaarste Lijst' van Studio Brussel

De nieuwste editie van 'De Zwaarste Lijst' bevestigt opnieuw de stevige positie van Metallica. Voor de 8ste keer in de geschiedenis van de lijst, domineert het iconische nummer 'Master of Puppets'.

Maar ook voor de Belgen is deze editie van 'De Zwaarste Lijst' een triomf. De Studio Brussel-luisteraars verkozen Amenra met 'A solitary reign' als runner up en STAKE vervolledigt de top 3 met 'The sea is dying'. De vaste jaarlijkse afspraak met de 66 zwaarste gitaren lag ook dit jaar in de handen van presentator Thomas Michiels, vergezeld door Ann Lemmens.

Belgen domineren 'De Zwaarste Lijst'

En al zeker de top vijf. Naast nummer 1 Metallica, bestaat de top vijf enkel uit Belgische bands. Amenra, STAKE, Brutus en Channel Zero gaan met die eer lopen. Grootste prijsbeesten zijn Channel Zero ('Black Fuel', 'Help', 'Suck my energy'), Amenra ('A solitary reign', 'De evenmens', 'Razoreater') en Brutus ('All along', 'War', 'Victoria') die met maar liefst drie nummers in de lijst staan.

Onze landgenoten doen het over het algemeen gewoonweg goed. Ze zorgen voor 15 van de 66 platen, oftewel 22%.

Moments mag zich de hoogste Belgische nieuwkomer noemen, met het nummer 'Safe & Sound'. De Limburgse hardcore-en metalband wil met hun laatste nieuwe album ‘Tidel Waves’ het bewustzijn rond onderwerpen als geestelijke gezondheid, mensenrechten en klimaatverandering vergroten.

De Belgische metaltrots STAKE wordt twintig en dat moeten de stemmers geweten hebben. Er is massaal gestemd op ‘The sea is dying’. Ze stijgen van plaats 7 naar plaats 3.

Van een recordbreker tot een extreem harde band: de weetjes achter 'De Zwaarste Lijst'

Ondertussen heeft Tool zich gevestigd als de nieuwe heer en meester met de meeste nummers in 'De Zwaarste Lijst'. Move over Metallica en Iron Maiden, al doen die het met respectievelijk 5 en 4 noteringen zeker niet slecht. Tool mag zich echter de nieuwe vaandeldrager noemen met maar liefst 6 platen die de lijst domineren, inclusief het epische nummer 'Pneuma' dat bijna 12 minuten duurt. Dat is ook meteen het langste nummer uit de lijst.

Met zes nummers in de lijst, kan je niet anders dan records breken. Want ook de hoogste nieuwkomer is voor Tool. De eer is weggelegd voor hun oude classic 'Sober'. Misschien dankzij de smeekbede van Regula in de podcast Zware Klap?

Parkway drive mag zich met het nummer 'Crushed' de sterkste stijger noemen (27 plaatsen!). Rammstein moet dan weer 19 plaatsen afgeven voor 'Du Hast'.

Opvallende verschijning in de lijst is Lorna Shore. Zelden was er zo een extreem harde band die het zo goed deed in de lijst. Niet onlogisch na een straffe passage op Graspop Metal Meeting. De Amerikaanse deathcoreband komt binnen als tweede hoogste nieuwkomer, mét het recentste nummer in de lijst: ‘Welcome back, o' sleeping dreamer’ (oktober 2022).

In schril contract met de duisternis van Lorna Shore, brengt nieuwkomer Electric Callboy een vleugje vrolijkheid met hun nummer ‘Pump it’. Het bewijs dat het niet allemaal zwart en donker hoeft te zijn in de wereld van de zware gitaren.

De top 10:

1. ‘Master of Puppets’ – Metallica

2. 'A solitary reign' - Amenra

3. 'The sea is dying' - STAKE

4. 'All along' - Brutus

5. 'Black fuel' - Channel Zero

6. 'Schism' - Tool

7. 'Chop suey!' - System of a Down

8. 'The fall of consciousness' - Psychonaut

9. 'Fear of the dark' - Iron Maiden

10. 'One' - Metallica

Herbeluister de volledige lijst via het Studio Brussel-kanaal op VRT MAX.