Mentissa vervolledigt affiche van 'Radio2 The Rat Pack in concert – the Christmas edition'

De line-up voor 'Radio 2 The Rat Pack in concert – the Christmas edition' is compleet! Mentissa vervolledigt de affiche en zal naast Belle Perez, Francisco Schuster, Gustaph en Leez op het podium van de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen staan, samen met de VRT Bigband. Vanessa Vanhove en Yannick Bovy presenteren.

Afspraak op zondag 7 december 2025. Er zijn twee concerten: om 14.00 en 19.00 uur. Op het menu: verrassende kerstliedjes, het mooiste uit het Great American Songbook én ook bigbandarrangementen van de grootste hits van de artiesten zélf.

'Radio2 The Rat Pack in concert – the Christmas edition' is een vaste waarde geworden in de eindejaarstraditie van muziekminnend Vlaanderen. Tickets zijn te koop via de website van de Koningin Elisabethzaal. Het concert is nadien voor iedereen te herbeleven, op VRT Radio Bene en via VRT MAX.

Vanaf zondagavond 6 juli hoor je het radioprogramma trouwens exclusief op VRT Radio Bene: 'VRT Radio Bene The Rat Pack'. De hele zomer lang is Yannick Bovy je gastheer en vanaf september tapt Vanessa Vanhove weer swing, jazz en bossanova aan de toog van de croonerclub. Te beluisteren via VRT MAX, je smartspeaker, digitale tv of DAB+.