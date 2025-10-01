Mediahuis grijpt in: acht ontslagen bij radiozender Nostalgie

Bij de radiozenders Nostalgie en Nostalgie Plus verdwijnen acht jobs. Dat maakte moederbedrijf Mediahuis woensdag bekend. De zenders kondigden een besparingsplan aan dat een kwart van het personeel treft: beide zenders tellen samen 34 voltijdse equivalenten. De oorzaak ligt bij de aanhoudende druk op de advertentiemarkt, die het operationeel resultaat zwaar treft.

'Radiozenders Nostalgie en Nostalgie Plus hebben een besparingsplan aangekondigd als gevolg van de aanzienlijke druk op de radio-advertentiemarkt, die een negatieve impact heeft op het operationeel resultaat van beide zenders', aldus een woordvoerder. 'Om de organisatie toekomstbestendig te maken en te houden, worden kostenbesparende maatregelen genomen en wordt de werking efficiënter georganiseerd. Als gevolg van deze beslissing worden 8 medewerkers boventallig.'

Volgens Mediahuis blijven de plannen en ambities van de zenders evenwel overeind. “Tegelijk blijven de ambities van Nostalgie en Nostalgie Plus onverminderd en hebben de besparingen slechts een minimale impact op de programmering”, klinkt het verder. 'Beide zenders blijven inzetten op een stabiele en kwalitatieve invulling van hun aanbod.'

Reorganisatie bij Mediahuis

De besparingen bij Nostalgie komen bovenop eerdere herstructureringen bij de kranten van Mediahuis. Eerder dit jaar verdwenen al zeven jobs bij Het Nieuwsblad en Gazet van Antwerpen door de verregaande integratie van de redacties, die voortaan onder leiding staan van algemeen hoofdredacteur Liesbeth Van Impe. Eind mei maakte de mediagroep bekend dat door die reorganisatie tot veertien banen op de tocht kwamen te staan.

Na overleg met de personeelsafgevaardigden konden vier werknemers intern herplaatst worden, terwijl een vijfde koos voor vervroegd pensioen. Daardoor is de totale impact beperkt gebleven tot negen collega’s. Voor zeven van hen gaat het om een naakt ontslag. Van de negen getroffen werknemers waren er telkens vier actief bij Het Nieuwsblad en Gazet van Antwerpen, en één bij beide titels.