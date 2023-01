Mayorga, Isaac Roux en Jack Vamp & The Castle of Creep zijn 'De Nieuwe Lichting 2023'

De Studio Brussel-luisteraars hebben Mayorga, Isaac Roux en Jack Vamp & The Castle of Creep uitgeroepen tot 'De Nieuwe Lichting 2023'. Na een lange zoektocht naar nieuw muzikaal talent van eigen bodem, waarvoor 849 jonge, beloftevolle bands zich inschreven, kregen de drie artiesten de meeste stemmen van de luisteraars en de jury.

De bloedstollende finale in De Casino in Sint-Niklaas was live te volgen op Studio Brussel, via de StuBru-app en op VRT MAX.

Maar liefst 849 opkomende bands schreven zich bijna een half jaar geleden in voor 'De Nieuwe Lichting'. Daaruit selecteerde Studio Brussel met de hulp van een professionele jury met onder meer Thibault Christiaensen (Equal Idiots), Noonah Eze (Black Mamba), Jeroen De Pessemier (The Subs), en Michael Ilegems (Knack Focus) negen finalisten. De finalisten waren uitgebreid te horen op de radio. En luisteraars mochten een week lang stemmen op hun favorieten. Meer dan 15.000 luisteraars brachten hun stem uit.

Zonet maakten Eva De Roo en Rik De Bruycker de drie winnaars bekend tijdens een live finale vanuit Sint-Niklaas, de gaststad waar Studio Brussel tijdens deze Week van de Belgische muziek radio maakt. Mayorga, Isaac Roux en Jack Vamp & The Castle of Creep kregen uiteindelijk de meeste stemmen van de luisteraars en de jury achter zich.

De drie winnaars vormen samen 'De Nieuwe Lichting 2023' van Studio Brussel en treden in de voetsporen van onder meer Brihang, Tamino, Equal Idiots, Sylvie Kreusch, The Haunted Youth en Sons. Ze winnen airplay op Studio Brussel, prijken op de cover van Knack Focus, nemen een sessie op en volgen workshops tijdens een 'De Nieuwe Lichting Bootcamp' in Daft Studio en krijgen professionele begeleiding bij De Casino en VI.BE om zich verder te ontwikkelen als artiest.

De winnaars

Mayorga — 'Girlcrush' (Gent)

Op haar derde wist Helena Mayorga Paredes dat ze gitaar wilde spelen, nu is het aan jou om te ontdekken hoe goed ze dat kan. Single 'Girlcrush' drijft alvast op een riff die uit je oortjes spat en een meezingrefrein dat geen franjes nodig heeft. Een visitekaartje, zeg je? Wij dachten eerder aan een all areas-pas voor de festivals. Mayorga speelde trouwens alle instrumenten zelf in: hoe kan je als fan van gitaren geen girlcrush op haar hebben?

Isaac Roux — 'White Rose' (Hasselt)

Eén keer luisteren naar 'White Rose' van Isaac Roux en je begrijpt waarom The Haunted Youth en Portland hen als voorprogramma vroegen. Ook frontman Louis De Roo schrijft persoonlijke liedjes waarin de pijn verdomd schoon kan zijn, verpakt in gitaren die op het juiste moment groots worden. Zijn songs zijn marshmallows voor de oren: zacht, zoet en op zijn best bij een knisperend kampvuur.

Jack Vamp & The Castle of Creep — 'Jack's Tendency' (Hasselt)

Als Arthur Boussiron met zijn vrienden op een podium kruipt, wordt hij Jack Vamp, een ietwat excentriek figuur dat gebeten is door zijn gitaar. Met 'Jack's Tendency' heeft hij een trouwfeestklassieker voor de toekomst geschreven: een beat waarop inkakken geen optie is en een refrein dat zich zonder te vragen in je oren nestelt. Even intens als onweerstaanbaar, met de vriendelijke groeten van de jaren tachtig.

Nog meer genieten van Belgisch muziektalent? Nog tot en met vrijdag hoor je op Studio Brussel de beste Belgische muziek, live vanuit De Casino in Sint-Niklaas.