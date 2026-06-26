Maximum Summer: Qmusic steekt Q-Beach House in nieuw jasje en trapt de zomer af met liveoptreden van CAMILLE
Terwijl duizenden feestvierders zich vanavond uitleven op De Foute Party, zwaait Qmusic morgen de deuren van het Q-Beach House in Oostende wagenwijd open. Muziekliefhebbers én zonnekloppers kunnen er terecht voor een zalige zomer vol live optredens, een goedgevulde activiteitenkalender en de inmiddels legendarische Q-appekes en Q-cocktails.
Na een grondige make-over straalt het Q-Beach House bovendien in een gloednieuw, zomers jasje.
Op zaterdag 27 juni opent Qmusic het vernieuwde Q-Beach House zoals het hoort: met een knallend openingsfeest. Tussen 13.00 en 16.00 uur trappen Q-dj's Jolien Roets, Vincent Fierens en Yoren Linsen de zomer officieel af met een feestelijke radioshow. Niemand minder dan CAMILLE jaagt de temperatuur naar een absoluut kookpunt en warmt het strand van Oostende op met haar grootste hits. En ook John Crombez, burgemeester van Oostende, komt langs in de radiostudio om de Q-dj’s en luisteraars officieel welkom te heten in zijn badstad.
Dat is meteen het startschot van een muzikale zomer boordevol liveoptredens, met de iconische Sunset Concerten als absolute hoogtepunten. Tijdens de openingsshow maakt Qmusic bekend wanneer luisteraars deze zomer bij zonsondergang kunnen genieten van gratis concerten van topartiesten.
Stilzitten is deze zomer geen optie. Van een sportieve ochtendrun en een taco tuesday tot een hilarische flip-flop race met Q-animatoren Gerben Tuerlinckx en Clémentine Caron: met meer dan 120 activiteiten valt er elke dag iets te beleven aan het Q-Beach House. Bezoekers die hier geen seconde van willen missen, ontdekken in de Q-kalender welke activiteiten er op het programma staan.
Geen Q-Beach House zonder de iconische Q-appekes en Q-cocktails. Met de voeten in het zand genieten bezoekers van de beste zomerse vibes, terwijl ze de Q-dj's live aan het werk zien en horen. Maximum Summer: check!
https://qmusic.be/
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