Maximum summer: Qmusic opent op 1 juli het Q-Beach House

Op zaterdag 1 juli zwiert Qmusic opnieuw de deuren van het Q-Beach House in Oostende - dat in een Italiaans jasje werd gestoken - open. Met een feestelijke opening geeft de zender het startschot voor een zomer boordevol livemuziek.

Zo kondigde niemand minder dan Dean Lewis bij Q-dj’s Maarten & Dorothee aan dat hij op 4 juli het strand van Oostende plat zal spelen tijdens het eerste Sunset Concert. En daar staat de Australische popsensatie niet alleen. Ook Berre zakt af naar het Q-Beach House om er live zijn grootste hits te brengen. Het Sunset Concert van Dean Lewis en Berre wordt het eerste in een reeks van drie. De namen voor de andere twee (gratis!) Sunset Concerten worden later bekendgemaakt. Maar dat is niet alles: heel de zomer lang nodigt Qmusic een heleboel nationale en internationale artiesten uit in het Q-Beach House om er een muzikale zomer van te maken.

Tijdens de officiële opening van het Q-Beach House, op zaterdag 1 juli, wordt de muzikale noot alvast juist gezet. Tussen 13.00 en 16.00 uur zetten Q-dj’s Jolien Roets, Vincent Fierens en Matthias Vandenbulcke met een feestelijke radioshow een zomer boordevol livemuziek, straffe radio, frisse Q-Cocktails en verrukkelijke tapas feestelijk in. Dat doen de Q-dj’s samen met Metejoor, Pauline Slangen en DJ Licious. Zij vieren de opening van het Q-Beach House met een flinke dosis muziek en vuren live hun grootste hits op de eerste bezoekers van het Q-Beach House af. Burgemeester van Oostende Bart Tommelein maakt het feestje compleet en is van de partij om het Q-Beach House officieel in te wijden.

Q-dj’s Jolien Roets, Vincent Fierens en Matthias Vandenbulcke: Op vrijdag 30 juni staan we nog met meer dan 18.000 feestvierders in een uitverkochte Flanders Expo Gent om los te gaan tijdens De Foute Party. De dag nadien steken we met veel plezier onze tenen weer in het vertrouwde zand van Oostende om de zomer feestelijk af te trappen en het Q-Beach House te openen. Metejoor, Pauline Slangen en DJ Licious brengen ons meteen in de juiste, zomerse sferen en niet veel later kunnen we alweer genieten van het eerste Sunset Concert met Dean Lewis en Berre. Dat belooft alvast voor de rest van deze muzikale zomer! We staan in ieder geval te popelen om samen met onze luisteraars van zon, zee, strand, muziek, lekkere tapas en Q-Cocktails te genieten!

Heel de zomer lang steken de Q-dj’s hun voeten in het zand om vanuit het Q-Beach House live radio te maken. Tussen 10.00 en 22.00 uur is iedereen welkom om de Q-dj’s live aan het werk te zien, te genieten van Q-Cocktails en tapas, mee te zingen tijdens live optredens en Sunset Concerten en om de zomerse, Italiaanse sfeer in het Q-Beach House op te snuiven.