Maureen Vanherberghen ruilt Qmusic voor MNM

Maureen Vanherberghen is vanaf maandag 4 september te horen op MNM. Maureen zal van maandag tot en met donderdag het nieuwe namiddagblok presenteren. Ze stapt over van Qmusic, waar ze de voorbije jaren aan verschillende programma's heeft meegewerkt.

Maureen (35 jaar) maakte al naam als presentatrice, maar ook als zangeres en actrice. Zo nam ze deel aan het VTM-programma 'Idool 2011' en is ze sinds 2013 lid van De KetnetBand. Maureen speelde ook al in verschillende tv-programma's op Ketnet en VTM. Veel kinderen kennen haar als een van de 'Helden' uit de gelijknamige Ketnet-reeks. Sinds 2021 trekt ze ook als reporter op pad voor het VRT 1-programma 'Vlaanderen Vakantieland'.

Bij MNM zal Maureen de luisteraar door de namiddag gidsen. Van maandag tot en met donderdag is ze te horen, steeds van 13.00 tot 16.00 uur. Zo neemt ze de fakkel over van Astrid Demeure, die vanaf 4 september elke werkdag een gloednieuw programma zal presenteren tussen 12.00 en 13.00 uur.

Maureen Vanherberghen: 'Een nieuw radio-avontuur op mijn pad, daar zeg ik geen nee tegen! De energie hoog houden in de namiddag op een plek waar ze talent alle kansen geven. Zij die me kennen weten dat ik er vollenbak voor zal gaan.'

Steven Lemmens (nethoofd MNM): 'Met Maureen haalt MNM een absolute kanjer binnen. Maureen combineert presenteren met zingen en acteren. Ze draait al meer dan tien jaar mee in de Vlaamse media, en nu wordt ze ook deel van de MNM-familie. Ik ben er zeker van dat de MNM-luisteraars haar met open armen zullen ontvangen.'

Dit najaar keert ook Julie Van den Steen even terug naar MNM. Vanaf 1 september presenteert ze elke vrijdag tussen 16.00 en 19.00 uur haar eigen programma. Van den Steen maakte als sidekick vijf jaar lang de ochtendshow samen met Peter Van de Veire.

Het zijn drukke maanden voor MNM want ook 'MNM Start to DJ' staat voor de deur. Volgende week maandag 14 augustus begint de finaleweek van de wedstrijd die aan zijn dertiende editie toe is. De week start met zes dj's. Elke avond van 18.00 tot 19.00 uur strijden zij voor een plek in de finale tijdens het programma 'MNM Start to DJ'. Vrijdag 18 augustus vanaf 17.00 uur doen nog drie finalisten een gooi naar de overwinning. De luisteraar mag bepalen wie MagiK, de winnaar van vorig jaar, opvolgt.

Op Instagram neemt Maureen met veel dankbaarheid afscheid van haar Q-collega's: