Matthijs van Nieuwkerk presenteert 'Popquiz' bij VTM en zoekt kandidaten

Foto: VTM - © DPG Media 2021

De Nederlandse tv-presentator Matthijs van Nieuwkerk wordt de quizmaster in het gloednieuwe programma 'Popquiz' bij VTM. Het is de eerste keer dat de bekende Nederlander zijn opwachting maakt als presentator op de Vlaamse televisie.

Popquiz is een nieuw format en de eerste samenwerking van VTM met Panenka, het productiehuis van Kato Maes en Tom Lenaerts. Bij de zoektocht naar een geschikte presentator stond van Nieuwkerk bovenaan het verlanglijstje.

Matthijs van Nieuwkerk: 'Wie mij de laatste jaren een beetje gevolgd heeft en misschien zelfs toevallig mijn laatste programma 'Matthijs Gaat Door' heeft gezien, weet dat ik zonder muziek nauwelijks kan leven. Het is ook geen geheim dat ik al lang droom van een Vlaams avontuur. Dus toen Tom me vroeg of ik erover wilde nadenken om de 'Popquiz' te presenteren, was dat een feestdag. Want ik ben ook nog eens gek op quizzen. Nou ja, soms zit het mee!'

Van Nieuwkerk werd een tv-icoon bij onze Noorderburen door zijn legendarische dagelijkse talkshow 'De Wereld Draait Door', dat ook in Vlaanderen op trouwe fans kon rekenen. Maar hij presenteert ook al bijna twintig jaar 'Top-2000 à go-go', een muziekprogramma tussen Kerst en Nieuwjaar, en ook zijn nieuwe programma 'Matthijs Gaat Door' zit vol muziek.

Kandidaten gezocht

In 'Popquiz' zullen telkens twee duo’s van onbekende muziekliefhebbers het tegen elkaar opnemen. De beste teams schoppen het tot in de finale, om daar te strijden voor de titel van 'Popquiz'-kampioen en een mooie prijs. VTM en Panenka zijn nog op zoek naar geschikte quiz-duo’s. In een filmpje roept van Nieuwkerk kandidaten op om zich in te schrijven.

Een vader die alles weet van The Beatles tot Coldplay samen met zijn dochter die volledig mee is met alle TikTok-liedjes, twee beste vriendinnen voor wie de affiches van Rock Werchter tot Tomorrowland en alles daartussen geen geheimen hebben of twee collega’s die elke donderdagmiddag op het werk de rest van het kantoor afdrogen in een wekelijks rondje 'intro's herkennen'. Kortom: het duo met de breedste muziekkennis maakt het meest kans om te winnen. Inschrijven kan op vtm.be.

Davy Parmentier, creatief directeur bij VTM, is bijzonder enthousiast over de samenwerking met productiehuis Panenka en met van Nieuwkerk: 'Dat Matthijs van Nieuwkerk ooit naar Vlaanderen zou komen, stond in de sterren geschreven. Dat dat bij VTM zou gebeuren, in een muziekquiz bedacht door Panenka, veel minder. Met 'Popquiz' haalt VTM twee klassebakken in huis. De scherpzinnigheid van Matthijs, in combinatie met zijn encyclopedische muziekkennis, maken van hem de geknipte presentator van dit programma. Tel daar het waanzinnige talent van Tom Lenaerts' productiehuis Panenka bij en dan weet je dat er iets buitengewoons zit aan te komen.'

Ook Tom Lenaerts en Kato Maes van Panenka waren heel blij toen Matthijs toezegde.

Lenaerts: 'Het was eerlijk gezegd zonder veel illusies dat ik Matthijs opbelde, want zowat alle Vlaamse mediahuizen hebben de voorbije jaren geprobeerd om hem te strikken, maar het was een heel fijn contact. Matthijs was meteen enthousiast over ons programma, was vatbaar voor een goeie fles Spätburgunder én had wonder boven wonder plaats in zijn agenda. De sterren stonden dus goed. Ik denk dat het een understatement is als ik zeg dat ik niet de enige tv-maker in Vlaanderen ben die Matthijs bewondert. Ik ben dan ook fier dat zo'n absolute topper onze 'Popquiz' wil presenteren en dat het grote publiek in Vlaanderen hem ook (beter) zal leren kennen. Wij kijken er alvast enorm naar uit.'

'Popquiz', met Matthijs van Nieuwkerk, dit voorjaar bij VTM.