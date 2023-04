'Master of Puppets' weer aan de top van 'De Zwaarste Lijst'

'Master of Puppets' is onklopbaar, dat blijkt uit de nieuwste editie van 'De Zwaarste Lijst', de lijst met de zwaarste platen volgens de Studio Brussel-luisteraars.

Het nummer van Metallica landt dit jaar weer op nummer 1, nadat de groep tot vorig jaar maar liefst 6 jaar onafgebroken de lijst aanvoerde. Presentator Thomas Michiels was op deze stevige paasmaandag ceremoniemeester van dienst. Hij werd voor de gelegenheid vergezeld door An Lemmens.

Top 10

1. 'Master of Puppets' – Metallica

2. 'All Along' – Brutus

3. 'A Solitary Reign' – Amenra

4. 'Black Fuel' – Channel Zero

5. 'Schism' – Tool

6. 'Fear of the Dark' – Iron Maiden

7. 'The Sea is Dying' – Steak Number Eight

8. 'Chop Suey!' – System Of A Down

9. 'The Fall of Consciousness' – Psychonaut

10. 'Deutschland' – Rammstein

'Master of Puppets': van essentiële track tot ultieme nummer 1

'We are Metallica, and so are you!' zegt James Hetfield graag op het podium. Dat Metallica met veel is, werd ook dit jaar weer duidelijk tijdens de stemming voor De Zwaarste Lijst. 'Master of Puppets' staat voor de 12de keer op 15 edities op 1, enkel in 2014 en 2015 (Channel Zero) en in 2022 (Brutus) moest het de koppositie afgeven. ​

Toen Metallica 3 jaar geleden een verkiezing organiseerde naar hun eigen beste nummer, kwam 'Master of Puppets' als winnaar uit de bus. Het is het nummer dat de groep het meest live heeft gespeeld (1722 keer!) en waar ze ook vaak mee afsluiten.

Het is ook een essentiële track in de geschiedenis van de band: met de plaat 'Master of Puppets' ontstegen ze in 1986 hun eigen genre, dat van de thrashmetal, en werden ze zowat de eerste metalband die aansluiting vond bij de mainstream. Kort na de release van de plaat stierf de legendarische bassist Cliff Burton na een ongeluk met een tourbus. ​

'Master of Puppets' was het eerste metalnummer dat 'cultureel, historisch en esthetisch voldoende significant' werd bevonden om een plaats te krijgen in het geluidsarchief van de Library of Congress.

Van een gesneuveld Belgisch record tot een triomf voor Chester Bennington: de weetjes achter 'De Zwaarste Lijst'

Kort, lang, jong en oud: zware platen in alle soorten en maten

Het jongste nummer van De Zwaarste Lijst is dit jaar 'De evenmens' van Amenra. De groep bracht het nummer in de lente van 2021 uit als leadsingle voor hun eerste Nederlandstalige album 'De doorn'. Daarmee krijgt Fleddy Melculy, jarenlang de enige metalband in de lijst die in het Nederlands zong, meteen ook gezelschap. Het oudste nummer is al jarenlang hetzelfde: 'Paranoid' uit 1970, met dank aan de pioniers van Black Sabbath.

4 van de 66 nummers in 'De Zwaarste Lijst' stonden er vorig jaar niet in en zijn dus nieuwkomers: 'Cowboys from Hell' van Pantera (65), 'Last Resort' van Papa Roach (63), 'Throne' van Bring Me The Horizon (59) en 'Pneuma' van Tool (47). 3 van de 4 'nieuwe' nummers stonden ooit al eens in de lijst, enkel 'Pneuma' maakt echt zijn debuut.

'Pneuma' neemt meteen een record over: dat van het langste nummer in 'De Zwaarste Lijst'. Jarenlang was dat in Belgische handen dankzij eerst 'The Sea is Dying' van Steak Number Eight (9 minuten en 53 seconden) en daarna 'Raya' van Pothamus (16 minuten en 18 seconden!), maar dat nummer staat dit jaar niet meer in de lijst. Het kortste nummer is nog steeds 'Wait and Bleed' van Slipknot, goed voor 2 minuten en 28 seconden.

6 keer Iron Maiden

Voor de Belgen is deze editie van 'De Zwaarste Lijst' een slagveld. 3 van de nummers die uit de lijst vallen, zijn in ons land gemaakt: 'Raya' van Pothamus, 'Nemesis' van Moments en 'Every Heart is a Beating Piece of Shit' van Miava. Ook 'Resist and Bite' van Sabaton is er niet meer bij.

Gelukkig doen onze andere landgenoten het nog steeds uitstekend en zorgden ze dit jaar voor 15 van de 66 platen oftewel 22,7%. De selectie is ook opvallend jong: op twee nummers van Channel Zero zijn alle vaderlandse songs maximaal 15 jaar oud, van 'The Sea is Dying' (Steak Number Eight, 2008) tot 'De evenmens' (Amenra, 2021).

De grootste prijsbeesten zijn Iron Maiden en Rammstein (5 noteringen), gevolgd door Tool, Metallica en Slipknot (elk 4). Iron Maiden en Rammstein zijn er allebei in geslaagd om met drie tracks uit hetzelfde album in 'De Zwaarste Lijst' te staan: Rammstein met 'Mutter' en Iron Maiden met 'Number of the Beast'. De 4 noteringen van Tool komen dan weer allemaal uit verschillende platen: 'Stinkfist' uit 'AEnima' (1996), 'Schism' uit 'Lateralus' (2001), Vicarious uit '10,000 Days' (2006) en 'Pneuma' uit 'Fear Inoculum' (2019).

Rammstein mag zich ook de sterkste stijger noemen met 'Ich will', dat 23 plaatsen klom van 58 naar 35. 'Crawling' van Linkin Park steeg 22 plaatsen, van 65 naar 43. De groep haalde pas nog het pakkende 'Lost' uit de schuif haalde met de stem van wijlen Chester Bennington en de stemmers van 'De Zwaarste Lijst' sluiten nu aan bij dat eerbetoon.