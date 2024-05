Mars wint MNM Start To DJ 2024

Mars is op vrijdagavond 24 mei uitgeroepen tot de winnaar van MNM Start To DJ 2024 door de MNM-luisteraars. Daarmee treedt hij in de voetsporen van Ninette, 5NAPBACK en MagiK.

Mars - echte naam Lars- ​ is met zijn 16 jaar een van de jongste winnaars van MNM Start To DJ. Als winnaar mag Mars draaien op Tomorrowland deze zomer en wordt hij een van de huis-dj’s van MNM. Met MNM Start To DJ wil VRT jong, Vlaams dj-talent ondersteunen en laten doorgroeien.

Winnaar Mars

Dj Mars: 'Het is ongelofelijk, ik ben sprakeloos! Ik wil mijn mama en papa bedanken die me hebben gesteund en gepusht. Ik heb superveel zin in Tomorrowland en in wat de toekomst brengt. Dikke shout-out naar de andere finalisten, de jury en alle stemmers!'

Jurylid DJ Licious: 'Ik ben streng geweest, want ik ben ervan overtuigd dat MNM Start To DJ de enige DJ-contest is in België die er eigenlijk toe doet en echt carrières lanceert. Iedereen die uit MNM Start To DJ komt heeft een bloeiende carrière. Da’s uitzonderlijk want ik ken geen enkele DJ-contest in België die zo belangrijk is.'

Battles naar de finale

Meer dan 200 jongeren schreven zich in voor de veertiende editie van MNM Start To DJ.

Zes kandidaten konden zich plaatsen voor de halve finale. Daar namen de dj's het tegen elkaar op in verschillende battles. Een vakkundige jury bestaande uit onder andere DJ Licious, DJ Tola OG en Jael Ost, besloten wie er doorstootte naar de finale. De drie winnaars van deze battles ( Hide N Seek, Guilini en Mars) gingen door naar de finale. Zij draaiden hun laatste set in de Mesa Bar in Antwerpen op vrijdag 24 mei. De luisteraar besliste wie er met de winst naar huis ging en mag draaien op Tomorrowland. De MNM-luisteraars hadden het laatste woord en kozen Mars als hun favoriet.

MNM Start To DJ was niet alleen te beluisteren op MNM, maar ook te bekijken op VRT MAX en in de MNM-app.