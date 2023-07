Margriet Hermans krijgt een plaats in de 'Radio2 Eregalerij'

Radio2 en Radio2 BeneBene hebben een groot hart voor muziek van bij ons. Het hele jaar door, maar op de Vlaamse feestdag nog net iets meer. Dinsdag maakten Ann Reymen en Kim Debrie op Radio2 enkele plannen voor het najaar bekend.

Donderdag 23 november kun je naar de 'Radio2 Eregalerij' en op zaterdag 16 december naar 'Radio2 The Rat Pack in Concert, The Christmas Edition'. Tickets voor beide evenementen kun je bestellen via radio2.be.

Margriet Hermans valt opnieuw in de prijzen

Op donderdag 23 november vindt voor de 21e keer de 'Radio2 Eregalerij' plaats. In Kursaal Oostende viert Radio2 artiesten voor een Leven Vol Muziek en neemt weer enkele legendarische nummers op in de 'Radio2 Eregalerij'. Daarbij horen natuurlijk optredens van heel wat artiesten van bij ons, mét een liveband.

De eerste naam die toegevoegd wordt aan de mooie erelijst is bekend: Margriet Hermans. Als kind al zong ze in een kerkkoor en in 1985 koos ze definitief voor het podium. Vorig jaar kreeg haar carrière een nieuwe boost en won ze 'Zomerhit 2022'. Al jaren is Margriet niet alleen een populaire artiest, maar ook een echte voorvechter van muziek uit Vlaanderen. Een terechte laureaat voor een Leven Vol Muziek.

Margriet Hermans: 'Ik viel bijna van mijn stoel toen ik de vraag kreeg. Dit is echt de kers op de taart voor mij na 35 jaar carrière. Het is geweldig!'

Geen kerst zonder 'Radio2 The Rat Pack'

Op zaterdag 16 december trekt Radio2 naar de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen voor 'Radio2 The Rat Pack in Concert, The Christmas Edition'. Vanessa Vanhove ontvangt dan onder andere de VRT Bigband, Yannick Bovy en Lisa Van Rossem. De komende weken maakt Radio2 nog extra namen bekend.

Tijdens dit heerlijke swingconcert kun je genieten van de beste crooner- en kerstklassiekers, verrassende duetten en een schijnwerper op het legendarische repertoire van de Amerikaanse componist, pianist, arrangeur en muziekproducer Burt Bacharach.

Er zijn twee concerten op zaterdag 16 december, om 14.30 en 20.00 uur.