Margriet Hermans en Steve Willaert opgenomen in 'Radio2 Eregalerij'

Donderdag was het feest in Kursaal Oostende. De 'Radio2 Eregalerij' eerde er twee artiesten voor een Leven vol muziek: zangeres én voorvechter van muziek uit Vlaanderen Margriet Hermans en pianist, componist, arrangeur en producer Steve Willaert.

Daarnaast kregen ook drie nummers een plekje in de 'Radio2 Eregalerij': ‘Allemaal’ van Wim Soutaer, ‘Ik wil deze nacht in de straten verdwalen’ van Wannes Van de Velde (voor de gelegenheid gezongen door Pieter Embrechts) en ‘Wrong’ van Novastar.

Collega-artiesten Aaron Blommaert, CAPPAERT (de band van zussen Annelies en Sarah Cappaert), Celien Hermans, Christoff, Francisco Schuster, Lotte Stevens en Michiel De Meyer brachten een muzikale ode aan de rijkgevulde carrière van Margriet en Steve met heel wat hits en klassiekers, samen met een liveband onder leiding van Miguel Wiels.

De muziekmakers en nummers krijgen de bekroning omdat ze enorm veel betekend hebben voor de Vlaamse muziek. In de vorige editie viel die eer nog te beurt aan Soulsister, Wouter Van Belle, ‘Soldiers of love’ van Liliane Saint-Pierre en ‘Het kan niet zijn’ van Will Tura.

Belle Perez bracht een hommage aan artiesten van bij ons die het afgelopen jaar overleden zijn. Niels Destadsbader presenteerde de show.

Margriet Hermans

Margriet Hermans werd geboren in een kroostrijk gezin. Vader en moeder runden in Turnhout een eigen bakkerswinkel. Ook muziek was een deel van het gezin. Vooral klassiek en operette. Dankzij broer Jef was er ook aandacht voor de lichte muziek. Dat was Margriet haar ding. Het verbaasde niemand binnen de familie dat ze op haar zesde meezong in het paterskoor Templaria. Van haar neef Guy kocht ze haar eerste gitaar. Na het middelbaar studeerde Margriet regentaat Frans-Engels-Geschiedenis en gaf tien jaar lang Franse les in het volwassenenonderwijs.

Om muziek te kunnen maken, besloot Margriet zich aan te sluiten bij de amateurrockgroepen The Bottlenecks en Club 13. Begin 1985 kreeg Margriet geheel onverwacht een telefoontje van Marc Dex die haar uitnodigde in zijn zaak Klaveren 3 in Kasterlee. Daar organiseerde hij wekelijks een vrij podium voor nieuw talent. Het publiek reageerde enthousiast en de hele zomer lang trad Margriet er op.

In 1987 nam Johan Verminnen haar, samen met Firmin Timmermans en Vaya Con Dios, op in zijn ploeg die voor Vlaams-Brabant deelnam aan de Baccarabeker. Ze wonnen en Margriet ging naar huis met de publieks- en de personalityprijs. Margriet viel vooral op met het ‘Een vriend’. Het liedje werd een hit en Margriet enorm populair.

Radio2 en televisie trokken aan haar mouw om programma's te presenteren. Ook Nederland viel voor Margriet Hermans. In 1998 ging Margriet in de politiek. Ze maakte van haar positie gebruik om een lans te breken voor de Vlaamse muziek. In 2007 werd Margriet tot Ridder in de Leopoldsorde benoemd. Vorig jaar kreeg haar carrière een nieuwe boost toen ze Radio2 Zomerhit 2022 won.

Steve Willaert

Steve Willaert groeide op in Heide-Kalmthout. In zijn jeugd was hij gebiologeerd door de radio. Hij droomde er even van om politieagent, voetballer of brandweerman te worden, maar een foto van een piano stuurde hem in de richting van de muziek. Hij trok naar de academie om er piano te studeren. Met een aantal kameraden zat Steve in een groepje. Hij ging ook in een koor in Kalmthout, waar hij opviel met zijn warme basstem. Daar leerde hij klassieke muziek kennen.

Ondertussen luisterde Steve veel naar de radio. Zijn moeder had een kapsalon en daar stond altijd BRT 2 op. Vooral de live-uitvoeringen van de BRT Big Band en het BRT Jazzorkest vond hij geweldig. Zijn vader was een jazzliefhebber en een neef was fan van jazzfusion en jazzrock. Die sleurde hem altijd mee naar zijn kamer om hem de nieuwste aanwinsten te laten beluisteren.

Na zijn humaniora studeerde Steve licentiaat biochemie. Na dit diploma overtuigde hij zijn ouders om niet meteen te gaan werken, maar om een jaar te proberen zijn weg te zoeken in de muziek. Steve begon iedereen te telefoneren, schreef brieven en klopte op alle mogelijke deuren. Honderden cassettes met liedjes gingen in 1986 naar het postkantoor. Ook naar de grootste van de Vlaamse zangers: Will Tura. Twee maanden later kreeg Steve een telefoon van de secretaresse van Will om een afspraak te maken. Er was direct een klik. Een tijdje later werd Steve pianist in het orkest van Tura, het begin van een intense samenwerking als rechterhand van Will.

Maar Steve doet nog meer. Zo componeerde hij een indrukwekkende muzieklijst voor films en televisiereeksen (zoals 'Het Vonnis', 'Achter de Wolken', 'Undercover' en 'Chantal') en musicals (40-45, Red Star Line). Hij is ook producer/arrangeur voor nationale en internationale artiesten en orkesten (zoals Natalia, Paul Michiels, Boudewijn de Groot en The Pointer Sisters).

Allemaal (Wim Soutaer) – auteur/componist: Edwin Schimscheimer, Walter Mannaerts, Wim Soutaer

In 2003 behaalde Wim Soutaer tijdens de eerste editie van 'Idool' de derde plaats, na Peter Evrard en Natalia. Jan Leyers raadde Wim aan om in het Nederlands te zingen, omdat deze taal zijn stem erg goed ligt. Wim mocht meteen een platencontract op zak steken en was in de wolken dat hij eindelijk een zangcarrière kon opstarten.

Het eerste nummer dat hij opnam als professioneel artiest was 'Allemaal', geschreven door Edwin Schimscheimer, Walter Mannaerts en Wim zelf in een productie van Ronald Vanhuffel en Peter Bulkens.

Het was meteen een schot in de roos. Het succes van het liedje resulteerde in een platinum plaat. Hij stond drie weken op nummer 1 in de 'Top 30' en kreeg tijdens 'Radio2 Zomerhit 2003' de trofee van 'Het beste lied'. Wim: 'Ik heb het liedje waarschijnlijk al meer dan drieduizend keer gezongen. Een optreden is niet af als ik 'Allemaal' niet gezongen heb. Er zijn zelfs plaatsen waar ik het twee à drie keer moet zingen.'

Wim Soutaer heeft zijn nummer zelfs laten vereeuwigen op de nummerplaat van zijn auto. Wim: 'Ik vergat altijd mijn nummerplaat en toen had ik de briljante ingeving om een gepersonaliseerde nummerplaat te nemen. Mijn naam op mijn nummerplaat vond ik een beetje onnozel en er is maar één ding dat ik altijd ga onthouden, en dat is ALLEMAAL.'

Ik wil deze nacht in de straten verdwalen (Wannes Van de Velde) – auteur/componist: Wannes Van de Velde, Walter Heynen

Wannes Van de Velde was een zanger, liedjesschrijver, gitarist, schilder, illustrator, decorontwerper, toneelauteur en vertaler. Hij had veel belangstelling voor oude volksliederen en kon meesterlijk overweg met een flamencogitaar. Zijn liedjes zong hij in het Antwerpse dialect.

Wannes zijn echte naam is Wim. Maar er was al een schlagerzanger uit Wommelgem die Wim Van de Velde heette. Om elke naamsverwarring te vermijden, kwam er de ‘artiestennaam’ Wannes. Ook wel een ode aan zijn grootvader Johannes, die zo werd genoemd.

‘Ik wil deze nacht in de straten verdwalen’ was in een tweetalige versie te horen in de Franstalige film ‘Home Sweet Home’, de eerste langspeelfilm van Benoît Lamy uit 1973. Het nummer verscheen pas in 1976 op het album ‘Ne zanger is een groep’.

Walter schreef het nummer met Walter Heynen. Hij was muzikant, componist, arrangeur en muzikaal adviseur en maakte als fluitist deel uit van de Groep Wannes Van de Velde.

Wrong (Novastar) – auteur/componist: Joost Zweegers

Zanger Joost Zweegers won met zijn groep Novastar in 1996 Humo's Rockrally. Twee jaar later tekende hij een platencontract. Zijn titelloze debuutplaat liet nog op zich wachten tot het voorjaar van 2000. De vooruitgeschoven single ‘Wrong’ lag op 27 september 1999 in de winkel. De producers van ‘Wrong’ zijn Marc Bonne en Wouter Van Belle. Die laatste werd vorig jaar geëerd voor Leven vol muziek in de 'Radio2 Eregalerij'.

Het nummer ‘Wrong’ gaat over een koppel dat na jaren uit elkaar is gegroeid en werd in Eindhoven geschreven, in de Heistraat 49. Joost: “Op de benedenverdieping heeft al van alles gezeten: van een Thais restaurant tot een bordeel, maar als ik vanop de straat naar dat zolderkamertje kijk, ziet het er nog altijd hetzelfde uit. Ik was pizzabakker in die tijd. ‘s Nachts deed ik niets anders dan liedjes schrijven, het ene nog slechter dan het andere. Maar bij ‘Wrong’ heb ik blijkbaar toch iets geraakt.'

Voor ‘Wrong’ vond Joost Sweegers onder meer inspiratie in het brugje van het liedje 'Een heel klein beetje oorlog' van Noordkaap. Joost kende streekgenoot Stijn Meuris van de cafés van Neerpelt. Stijn was ook de producer van ‘I can’t let Maggie go’ van The Sideburns, een eerder groepje van Joost. Joost Sweegers was in de tijd dat hij ‘Wrong’ schreef, fan van het liedje ‘Crowded in the wings’ van The Jayhawks . Daar heeft hij het F-majeur 7-akkoord ontdekt. Een akkoord dat bij Joost vaak te horen is, dus ook in ‘Wrong’.

Tijdens backstage-uitzending op Radio2 BeneBene vertelde Joost: 'Ik schreef dit nummer, alleen op mijn zolderkamertje. Daarom wilde ik het vanavond op de 'Radio2 Eregalerij' ook weer helemaal alleen brengen, aan een mooie, grote vleugel deze keer. Op die manier is de cirkel rond, vind ik.'

'Radio2 Eregalerij' op Radio2 BeneBene

'Radio 2 Eregalerij' wordt op zondag 3 december van 13.00 tot 15.00 uur uitgezonden op Radio2 BeneBene. Vooraf maakt Vanessa Vanhove je al warm op Radio2, tussen 12.00 en 13.00 uur. Luisteren kan uiteraard ook via VRT MAX.

Ook volgende week besteedt Kim Debrie in Radio2 Benebene op Radio2 heel wat aandacht aan de show. Op de digitale radio Radio2 BeneBene hoor je een week lang fragmenten uit de rijke geschiedenis van de 'Radio2 Eregalerij'.