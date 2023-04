Marcel Vanthilt waant zich opnieuw vj en wekt de nineties tot leven met M-TV (Marcel Televisie)

Marcel Vanthilt wekt de nineties weer tot leven en hoe. Tijdens 'De Week van de Jaren 90', van maandag 17 tot en met vrijdag 23 april bij rockzender Willy, wordt de 'M-show' van Marcel Vanthilt omgedoopt tot 'M-TV'. Oftewel, 'Marcel Televisie'.

Met die live talkshow dompelt Marcel, dé showmaster van de jaren 90, de Willy-luisteraars helemaal onder in één van de meest iconische decennia uit de muziekgeschiedenis. Een week lang, van 21.00 tot 23.00 uur, waant Marcel zich weer een vj en vuurt hij niet alleen de wildste anekdotes en beste 90's muziek, maar ook de meest epische videoclips op de luisteraars af. 'M-TV' is daarom niet alleen elke dag live bij Willy te horen, maar ook te zien. De luisteraars kunnen de livestream volgen via de Willy-app en willy.radio.

Marcel zal tijdens 'M-TV' niet alleen in de studio zitten. Hij krijgt namelijk het gezelschap van een heleboel nineties coryfeeën. Zo passeren onder andere Maurice Engelen (Lords Of Acid, Praga Khan), Frieda Van Wijck, Rudy Trouvé (dEUS, Dead Man Ray), Richard 23 (Front 242) en Alex Agnew de revue.

Marcel Vanthilt: 'Bij 'Marcel Televisie' serveren we je elke dag exclusieve en huisgemaakte clips op grootmoeders wijze. Ook kunnen luisteraars - en kijkers - hun nostalgisch hart verwarmen met live optredens uit het programma 'Tilt', in de 90’s op antenne bij VTM en nadien nooit meer vertoond. Denk maar aan passages van Nemo, Urban Dance Squad, Evil Superstar en Herman Brood. Los van al dat muzikaal lekkers, schotelen we je ook iconische (muzikale) gasten voor. Het wordt een clash tussen EBM en 'Tien Om Te Zien'. De jaren ’90 waren een reactie op al het ‘dans gedoe’ van de jaren ’80. Een decennium later hadden we grunge: een van de laatste grote waves van rockmuziek. Aan de andere kant hadden we in Vlaanderen Tien Om Te Zien, Def Dames Dope en Leopold III. Eén ding is zeker: 'M-TV' ('Marcel Televisie') kan en zal uit de hand lopen. Hoe? Dat weten we nog niet.'

MTV, blockbusters, mixtapes voor elke mood en vooral ook een overdosis aan revolutionaire en legendarische muziek. Dat waren dé jaren 90. Van maandag 17 tot en met vrijdag 23 april staat rockzender Willy volledig in het teken van wat ongetwijfeld het meest iconische decennium voor de rockmuziek moet zijn. Zo hoor je bij Willy tijdens 'De Week van de Jaren 90' enkel en alleen nummers uit de 90’s, met als extra 'specialleke' 'De 90 van de Jaren 90' met Iwein Segers en Annelies Orye op vrijdagavond (16.00-19.00 uur). Stemmen kan via de website willy.radio en in de Willy-app.