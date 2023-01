Måneskin geeft een intieme showcase in The Qube van Qmusic

Foto: Qmusic - © DPG Media 2022

Na een overwinning op het Eurovisiesongfestival veroverden de rockers van Måneskin wereldwijd de hitlijsten met hun energetische rock and roll. Na een wild jaar met 7 diamanten, 161 platina en 37 gouden platen schuimen ze met hun nieuwe album de aardbol af om uitverkochte stadions in vuur en vlam te zetten, maar eerst zakt het viertal met killerlooks op zondag 15 januari af naar Vlaamse grond voor een intieme showcase in The Qube van Qmusic.