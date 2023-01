Mammamia! Q-dj's Maarten & Dorothee verrassen Måneskin en hun diehard fans

Gisteren, op zondag 15 januari, bracht de wereldhitmachine Måneskin een bezoek aan Qmusic. Daar zette de razend populaire band tijdens een exclusieve showcase The Qube in vuur en vlam.

Q-dj’s Maarten & Dorothee heetten de rockers welkom met een heleboel verrassingen. Ze maakten niet alleen de dag van Måneskin, maar verrasten ook onverwachts drie superfans met een bezoekje aan de loge van hun idolen en tickets voor de exclusieve showcase. Een onvergetelijke dag én de aftrap van een nieuwe actie van het ochtend-duo Maarten & Dorothee, waarmee ze je dag goed maken.

Måneskin trakteerde in The Cube zo’n 450 lucky luisteraars op hun grootste hits en nieuwste songs. Maar eerst werden de rockers zélf in de watten gelegd door Maarten & Dorothee. Met een gepersonaliseerde loge - inclusief tepelplakkers van Koning Filip en een persoonlijke rock-&-roll rage room - maakten Maarten & Dorothee de dag van Måneskin helemaal goed. En voor bassiste Victoria, die op tour haar hondje Chilli ontzettend mist, hadden ze nog een extra verrassing in petto…

Maar de grootste verrassing, die spaarden Maarten & Dorothee op voor wie zij het allerbelangrijkst vinden: hun luisteraars. Die stuurden meer dan 100.000 berichten in de Q-app om een duoticket voor de exclusieve showcase te veroveren. Het ochtend-duo van Qmusic wilde enkele diehard Måneskinfans die naast een ticket grepen en van ‘s ochtends vroeg in de gietende regen voor de poorten van The Qube stonden te wanhopen flink verrassen. 'Ik heb ontelbare tranen gelaten omdat ik geen tickets kon bemachtigen. Måneskin betekent zoveel voor me. Ze zorgen ervoor dat ik met meer zelfvertrouwen in het leven sta. Daarom vond ik het zo belangrijk om er vandaag te zijn. Ook al moet ik daarvoor uren buiten in de regen staan', aldus de 16-jarige Chiara uit Sint-Katelijne Waver.

Drie volledig uitgeregende superfans kregen een sneak peek in de omgetoverde loge van Damiano en co. Maar daar bleef het niet bij… Maarten & Dorothee maakten de dag van het drietal helemaal goed door ze alsnog uit te nodigen voor de showcase. 'Dit was, no doubt, één van de beste dagen van mijn leven', klonk het achteraf. Missie geslaagd!

Niet alleen deze ene keer, maar iedere ochtend (6.00 - 10.00uur ) maken Maarten & Dorothee de dag van hun luisteraars goed. De komende week halen ze écht alles uit de kast en pakken ze het grootser dan ooit aan. Q-luisteraars die iemand op een ongeziene manier willen verrassen en de dag van hun leven willen bezorgen, kunnen zich vanaf vandaag, maandag 16 januari, inschrijven via de Q-app. Op dinsdag 24 januari hoor je in de ochtendshow van Qmusic live de grote ontknoping. Dan maken Maarten & Dorothee de dag van één lucky one niet alleen goed, maar ook écht onvergetelijk.