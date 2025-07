MAKSIM trapt JOE Parad'ice Beach af: het grootste ijssalon op het strand

Radiozender JOE opende vandaag, 10 juli, feestelijk het gloednieuwe JOE Parad'ice Beach aan de Koning Ridderdijk in Westende. Met het grootste ijssalon op het strand, élke dag live radio en optredens van topartiesten verklaarden JOE dj's Ann Van Elsen, Carl Schmitz, Jan Bosman en Evi Geysels dé hotspot aan zee officieel voor geopend.

Ook MAKSIM kwam langs en stelde zijn eigen JOE Bubble Waffle samen: een luchtige wafel met bubbeltjespatroon opgerold tot hoorntje, gevuld met ijs, vers fruit en overheerlijke toppings. Zijn creatie, de ‘MaksiMikado’ met een bolletje banaan en pistache, afgewerkt met mikado-stokjes en brésiliennenootjes, is vanaf vandaag te proeven in het ijssalon.

Bekijk hier de video waarin MAKSIM zijn ‘MaksiMikado’ samenstelt:

JOE-dj’s Ann Van Elsen, Carl Schmitz, Jan Bosman en Evi Geysels: 'Als radiomakers doen we niets liever dan onze luisteraars blij maken met de beste muziek en verhalen. Maar hier op JOE Parad’ice Beach doen we er nog een schepje bovenop. Wat roept er meer zomer op dan ijs, zand en zee? We hebben deze zomer alles in huis om er samen met onze luisteraars een feest van te maken! En daar genieten wij minstens zo hard van!'

Later deze zomer is het uitkijken naar de optredens van Metejoor (26 juli) en Natalia (8 augustus). Ook zij zullen hun favoriete Bubble Waffle toevoegen aan het smeuïge menu. Maar niet alleen artiesten kregen een plekje op de kaart, ook de JOE-luisteraars mochten hun creativiteit laten spreken. De Oost-Vlaamse Veerle, de trotse winnares van de JOE-wedstrijd, bedacht ‘Living La Speculoca’, een combi van stracciatella - en speculoosijs met M&M’s en speculooscrumble. Zij mag deze zomer 32 (!) keer gratis komen smullen van haar eigen Bubble Waffle of haar vrienden en familie trakteren. Wil je de lekkere combi van je favoriete artiest proeven of je eigen Bubble Waffle samenstellen? JOE Parad’ice Beach is the place to be!

Nog tot en met 10 augustus maken de JOE-dj’s elke dag live radio vanop het strand met de zee als decor en een cocktail binnen handbereik. Bij zonsondergang barst het feest los met optredens van straffe artiesten en nadien kruipen de JOE-dj’s achter de draaitafel voor een afterparty! Wie dorst krijgt van al dat dansen, kan terecht voor drankjes aan de bar. Elke dag tussen 16.00 en 18.00 uur trakteert JOE op Happy Hour: twee drankjes voor de prijs van één. De studio, bar én het ijssalon zijn dagelijks geopend van 10.00 tot 22.00 uur.