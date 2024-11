MAKSIM en Hannah Mae winnen Qmusic Award voor Hit van het jaar Nationaal op Q-Pop

Met de derde editie van Q-Pop toverde Qmusic het Sportpaleis afgelopen nacht om tot een muzikaal mekka van glitter and glamour.

Tijdens de muzikale spektakelshow klonk een ongeziene medley met de ene na de andere Q-hit door de grootste concertzaal van ons land, live gebracht door de favoriete artiesten van de Q-luisteraars. Onder hen ook MAKSIM, die de duizenden muziekfans niet alleen live op zijn grootste hits trakteerde, maar zelf ook in de bloemetjes werd gezet. MAKSIM sleepte samen met Hannah Mae de Qmusic Award voor Hit van het jaar Nationaal in de wacht. Hun hit ‘Ik Wil Dat Je Liegt’ werd door de Q-luisteraars en jury uitgeroepen tot dé Belgische hit van het jaar. Nadat Q-dj Vincent Fierens de award overhandigde, lieten MAKSIM en Hannah Mae als wijze van bedankje hun populaire song live op de duizenden aanwezige muziekliefhebbers los.

MAKSIM en Hannah Mae: 'We zijn ongelooflijk blij en fier dat het publiek Ik Wil Dat Je Liegt tot hun favoriete nummer verkozen heeft. Duizendmaal dank voor alle liefde en steun, dat betekent heel veel voor ons!'

Q-dj’s en showhosts Maarten en Dorothee: 'Maksim is een graag geziene gast in onze Q-studio en hij heeft ook een vast plekje in onze hitlijsten veroverd. Ik Wil Dat Je Liegt, zijn duet met Hannah Mae, is één van de hits waar onze luisteraars geen genoeg van krijgen, en we kunnen hen alleen maar groot gelijk geven. Met deze Qmusic Award willen onze luisteraars MAKSIM en Hannah Mae bedanken voor hun prachtige muziek en hen in de welverdiende bloemetjes zetten.'

MAKSIM en Hannah Mae zijn niet de enige artiesten die een felbegeerde Qmusic Award op hun schouw mogen zetten. In de eregalerij van Qmusic krijgen zij goed gezelschap van Sabrina Carpenter, die voor haar wereldhit Espresso bekroond wordt met een Qmusic Award voor Hit van het jaar Internationaal. De Amerikaanse popprinses kon jammer genoeg niet aanwezig zijn in het Sportpaleis, maar de Vlaamse popprinses CAMILLE bracht een indrukwekkende versie van haar winnende hit.

Eerder op de avond maakten ook nationale en internationale sterren Damiano David, Alvaro Soler, Regi & Linda, Pommelien Thijs, CAMILLE, Metejoor, Laura Tesoro, Berre, MAKSIM, Aaron Blommaert, MEAU en Luna een gigantisch muzikaal feest van Q-Pop. De favoriete artiesten van de Q-luisteraars vuurden tijdens de spektakelshow van Qmusic de ene na de andere iconische Q-hit op de aanwezige fans af. Samen sloten de artiesten van Q-Pop de avond af met een knallende medley waarin ze hun grootste hits aan elkaar regen.